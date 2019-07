Haradinaj i emocionuar: Zgjodha të shkoj në gjykatë si qytetar

Ju sugjerojme

Haradinaj në një konferencë për media është shfaqur i emocionuar kur njoftoi dorëheqjen nga posti i Kryeministrit.

Ai ka thënë se ka pranuar ftesën nga dhomat e specializuara të Gjykatës Speciale e Hagës. “Më është dhënë mundësia të shkoj si i pari i Qeverisë apo si qytetar i zakonshëm i Kosovës. Unë zgjodha këtë të dytën”.

“Unë mandatin ia kthej sovranit. Tani i takon Presidentit të caktoje daten e zgjedhje të parakohshme”, u shpreh ai.

Si funksionon Gjykata Speciale

Gjykata Speciale e Kosovës në Hagë nisi punën në janar të këtij viti. Këto Dhoma të Veçanta apo kjo Gjykatë Speciale për krime lufte në Kosovë do të hetojë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish-Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që siç thuhet, ‘i kanë kryer ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe kundërshtarëve politikë nga viti 1998 e deri në fund të vitit 2000’, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin Evropian senatori Dick Marty.

Dhomat e Specializuara edhe pse të përbëra nga gjykatës e prokurorë ndërkombëtarë dhe me seli në Hagë, do të funksionojnë me Kodin Penal dhe ligjet e aplikueshme të Kosovës.

Profesori i së Drejtës Penale Ndërkombëtare, Ismet Salihu, duke folur për Radio Evropa e Lirë shpjegon:

“Dallimi esencial është se kjo gjykatë është themeluar nga Kuvendi i Kosovës me ligjin e Kosovës. Ky është dallimi i parë në krahasim me Tribunalin e mëhershëm. Kjo gjykatë do të gjykojë sipas ligjit të aprovuar dhe ligjeve penale që kanë qenë dhe që janë në fuqi në Kosovë”.

