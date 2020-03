Haradinaj: Nëse Kurti do ta mbronte taksën, ditën e mocionit do të më kishte në krah

Ju sugjerojme



Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka akuzuar Albin Kurtin për mashtrim të qytetarëve dhe partnerëve të koalicionit. Në emisionin Debat Plu në RTV Dukagjini, Haradinaj ka thënë se AAK e ka dënuar Qqeverinë Kurti për shkak të mënyrës se si e kanë hequr taksën.





“Nëse Kurti do të mbronte taksën ashtu si kemi kërkuar ne përmes letrave publike, do të ishim me të ditën e mocionit”, u shpreh kideri i AAK-së. Haradinaj thotë se Kurti e largoi taksën dhe sipas tij qeveria pasuese nuk ka punë me taksën.









“Unë falënderoj LDK-në që nisi këtë mocion duke dënuar një kryeministër mashtrues. Kurti mashtroi qytetarët dhe partnerin e koalicionit”, tha Haradinaj. Megjithatë, ai tha se vetë Kurti e ka ditur se shkarkimi i Agim Veliut do ta rrëzonte vet qeverinë e tij.

Etiketa: Albin Kurti