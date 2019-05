Haradinaj nuk i ndahet Ramës dhe Mogherinit: Ja reagimi tjetër

Ju sugjerojme

Tensionet mes kryeministrit Edi Rama dhe homologut kosovar, Ramush Haradinaj shënuan një tjetër kulm ditën e mërkurë. Paradite, Haradinaj lëshoi akuza të forta ndaj Presidentit të Kosovës, Thaçi, dhe Kryeministrit Rama, duke thënë se nën mbikëqyrjen e Federica Mogherinit kanë diskutuar ndarjen e Kosovës me Presidentin Serb, Vuçiç.

Por ndërsa përfaqësuesja e lartë e BE mohoi përfshirjen në një diskutim të tillë, duke pranuar gjithsesi se objektivi i arritjes së një marrëveshjeje ka qenë i vështirë, Rama iu përgjigj më ashpër.

“Për sa i përket komplotit për të copëtuar Kosovën dhe krijuar në mënyrë të fshehtë një hartë të re të botës, më kujton atë shprehjen “sa pa dalë Facebook, budallain e njihte vetëm shtëpia e vet”. Sot jetojmë në një botë që nga kjo pikëpamje është fatkeqe dhe porosia e një manuali të agjitacionit nazist që thoshte “nëse do që gënjeshtrën tënde ta besojnë, bëje të pabesueshme”, është në përdorim të përditshëm për të goditur kundërshtarë e për të sulmuar njerëz”, u shpreh Rama.

Por kryeministri kosovar nuk u ndal. Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të AAK, ai tha se kancelarja gjermane, Angela Merkel dhe presidenti francez, Emmanuel Macron ia kanë marrë nga duart Mogherinit çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Haradinaj tha se tashmë tema e shkëmbimit të territoreve nuk ekziston.

Haradinaj insistoi sërish se Edi Rama dhe Hashim Thaçi i kanë kërkuar që të bindet ndaj kërkesave të Macron dhe Merkel për taksën ndaj Serbisë.

“Ndoshta ka qenë më e mençur që ne, pala shqiptare, kryeministri Rama dhe presidenti Thaçi, të mbanim një qëndrim që nuk bën me u kushtëzu dialogu, për mua do të ishte më i lehtë menaxhimi pastaj. Dua t’u them 2-3 konstatime që kanë dalë aty. Përmbajtësisht është hequr nga tavolina çështja e kufirit dhe territoreve. Diçka tjetër që unë konsideroj se ka ndodhur, është se Merkel dhe Macron e kanë marrë dialogun, do të thotë dialogu i udhëhequr nga Mogherini më nuk ekziston”, tha më tej ai.

