Harrojeni Brad Pitt! Jolie, në një lidhje dashurie me truprojën

Angelina Jolie po përflitet së fundmi për një lidhje të re dashurie. Mediat e huaja shkruajnë se aktorja po përjeton një histori dashurie me truprojën e saj, me të cilin po shihet kudo. Po sipas tyre, dyshja është takuar për herë të parë gjatë xhirimeve të filmit “Those Who Wish Me Dead”, që u bë edhe shkaku që Angelina t’ia linte fëmijët Brad Pitt-it.

Pas ndarjes, aktorët kanë patur shumë debate sa i takon kujdestarisë së fëmijëve. Mirëpo, xhirimet e filmit të ri e shtynë Jolien që t’i dërgonte të 6 fëmijët tek shtëpia e Pitt-it. Shumë menduan se ky mund të ishte fare mirë një hap drejt paqes mes tyre dhe se mund të riktheheshin bashkë. Por, kjo gjë tashmë duket disi e pamundur.

