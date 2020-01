Hashim Thaçi-Albin Kurtit: A do të mandatohesh për krijimin e Qeverisë?

Ju sugjerojme

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi i ka shkruar përsëri letër kreut të Lëvizjes Vetë Vendosje, Albin Kurti, për vonesat që po krijohen për mandatimin si kryeministër.

Thaçi i kërkon Kurtit që ta njoftojë nëse LVV-ja do ta dorëzojë emrin e të mandatuarit për kryeministër, apo nëse do ta refuzojë diçka të tillë, në mënyrë që të vazhdohet me mandatimin e dikujt tjetër.









“Si President i Republikës së Kosovës jam i obliguar që të ndërmarr veprime pa vonesa të mëtejme, duke ndjekur të gjithë hapat kushtetues që qytetarët e Republikës së Kosovës ta kenë sa më shpejtë qeverinë e tyre. Duke marrë parasysh parimet demokratike, transparencën dhe korrektësinë politike, ua kam dhënë mundësinë dhe kam kërkuar në vazhdimësi që ta propozoni kandidatin/en për Kryeministër”-i shkruan Thaçi Kurtit.

Presidenti i Kosovës thekson gjithashtu se ka parasysh edhe pikën 87 të Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese në rastin nr. K0103/14, e cila vëren se nuk përjashtohet që partia ose koalicioni në fjalë do të refuzojë të marrë mandatin.

