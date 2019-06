Haxhiymeri: PS nuk ka intelektualë, ka humbur çdo element demokracie

Ju sugjerojme

Jemi në prag të një krize të madhe politike, kemi agresivitet të shtuar sa më shumë afron data 30 Qershor, ku njëra palë thotë po shkoj në zgjedhje edhe e vetme, ndërsa pala tjetër është në rrugë. Si mendoni se do zgjidhet kjo çështje? A do gjejmë një zgjidhje në momentet e fundit?

Jemi në një krizë të jashtëzakonshme qoftë në aspektin politik, por dhe juridik dhe social. Jemi në një krizë të rëndë. Kemi një Parlament shumë problematik. Kemi mungesë të Gjykatës Kushtetuese dhe të Lartë. KQZ-ja që funksionon me politikë dhe jo me mandate juridike. Kjo është shumë e vështirë për të parashikuar si do shkojë. Nuk flitet më se si do të funksionojë ligji, a ka vend për argumentin juridik, në këto momente fiton ai që bën më shumë presion. Kur them presion, kam parasysh mjete të ndershme dhe të pandershme. Por cila palë ka më shumë mjete të tilla në dispozicion. E vështirë ta them këtë. Kjo situatë ka ardhur si rrjedhojë e Reformës në Drejtësi, e cila në vend që të përmirësonte funksionimin e shtetit ligjor, solli probleme më të mëdha, me dashje apo pa dashje nuk jam në gjendje ta them. Në këto moment do t’u bëja thirrje aktorëve t’i thërrasin logjikës së ligjit. Të ulen dhe të bëjnë zgjidhjen më të mirë, është jashtë çdo lloj pritshmërie, pasi në fund ata që do ta vuajnë jemi ne qytetarët e thjeshtë.

Nëse do të arrihet drejt një zgjidhjeje, mendoni se do vijë nga politika brenda apo do ketë trysni ndërkombëtare e cila gjithsesi e mësuar edhe me kriza të shumta politike në vend duket se kanë një lodhje dhe gati-gati tani duket sikur na kanë lëshuar sfidën: “Bëni çfarë të doni”… Mendoni që faktori ndërkombëtar do të ndërhyjë në momentet e fundit?

Unë nuk besoj te faktori ndërkombëtar. Ata kanë patur kohë të mjaftueshme për të bërë më të mirën dhe nuk e kanë bërë, kanë qenë indiferentë. U intereson stabiliteti i përkohshëm, sa ta kem unë mandatit pas meje të bëhet çfarë të dojë. Unë besoj tek intelektualët, te brezi 30–40-vjeçar dhe të miredukuar. Ata idealistë që besoj të ekzistojnë midis nesh që duhet të krijojnë një frymë të re. Një organizim për të përcaktuar parimet mbi të cilat ky vend duhet të zhvillohet. Flas parimet politike ekonomike, si duam ne të zhvillohet Shqipëria. Si një vend gangsterësh apo si një vend europian? Duhet të mblidhen sa më shpejt dhe t’i bëjnë presion politikës. Politika nuk i ka dëgjuar kurrë intelektualët, në kohët e sotme edhe më keq. Ata janë zëvendësuar nga trafikantët. Sot duhet që këta intelektualë të bëjnë presion. Shumë pak janë nëpër media sepse hapësira për ta është e vogël. Unë nuk besoj te ndërkombëtarët, por besoj te Shqiptarët.

Jemi në një krizë jo vetëm politike, por edhe institucionale. Si mund të shkojmë drejt një zgjidhjeje të mundshme?

E kam të vështirë të parashikoj me këta aktorë që janë në fushë. Mendoj se një presion i madh publik, për t’u ulur dhe për të krijuar hapësirë. Elita e këtij vendi të përfshihet në përcaktimin e rregullave të lojës. Kushtetuta është bërë paçavure, ndërsa kemi nevojë për ndryshim sistemi. Ky ndryshim nuk vjen nga aktorët që e shkaktuan problemin. Duhet patjetër të ketë një pjesëmarrje aktive të njerëzve profesionistë, të pastër, të vërtetë dhe jo profesionizmin që zgjedh politika. Shqipëria ka plot profesionistë që janë strukur dhe nuk flasin. Sot është dita që ata të thonë fjalën e tyre për të nxjerrë vendin nga kriza.

A mendoni që thelbi i gjithë këtij kaosi të madh të krijuar është krijuar nga mungesa e votës së lirë dhe të ndershme?

Mund të them që edhe mungesa e votës së lirë është një faktor, për sa kohë qytetari nuk e ndjen veten pjesë të vendimmarrjes, për sa kohë nuk mund të organizojmë referendum për jetën tonë, për standardet tona, kuptohet që kjo ka krijuar këtë lloj situate. Të ashtuquajturit të zgjedhur ndihen fuqiplotë kur ata kanë raporte të drejtpërdrejta dhe të mira me liderin që i zgjedh. E kuptoni çfarë arrogance ka në përfaqësues në parlament apo qeveri. Janë arrogantë dhe nuk të japin përgjigje. Njerëzit lusin të mos kemi nevojë për të shkuar tek ata sepse e di qytetari që atij s’i intereson fare. Ai ka ardhur aty jo përmes votës, por mes raportit me shefin e tij.

Ju keni qenë pjesë e strukturave të rëndësishme vendimmarrëse të Partisë Socialiste. Nga një parti që ngjallte debat dhe jepte alternativë, sot është kthyer në një parti autoritare dhe në mungesë të mirëfilltë alternativash debati. Nuk ka alternativë idesh dhe diskutime të hapura, pse ndodh kjo?

Kjo është e vërtetë. Pas 14 vitesh në krye të PS-së Edi Rama kontrollon në mënyrë absolute Partinë Socialiste. Kur them e kontrollon në mënyrë absolute, dua të theksoj që ka humbur çdo element demokracie. Njerëzit nuk kanë të drejtë të flasin, kjo është fatkeqësia më e madhe. Një forcë politike që synonte standardet europiane është kthyer në modelin më të shëmtuar të autokracisë dhe kontrollit absolut. Nuk ka më intelektualë. Ata që janë atje kanë ardhur në mënyrë të tërthortë dhe jo me bindje. Janë ngritur një ditë në mëngjes dhe e kanë gjetur veten në struktura dhe anëtarë të kryesisë, njerëz që nuk e dinin ku ishte partia. E kanë gjuajtur me gurë atë parti në kohën kur zhvillohej dhe demokratizohej. Kur u njoha me demokratizimin brenda kësaj partie thashë pse mos të kontribuoj. Kjo gjë tani mungon totalisht. Ka njerëz që i kanë bërë keq asaj force politike, ndërsa sot janë ministra. Këta njerëz nuk mund të krijojnë debat dhe nuk mund t’i japin një partie që kërkon përparimin. Ndërsa fatkeqësisht edhe disa deputetë që kanë mbetur si “socialistë”, zëri i tyre nuk po ndihet. Kujtoj një thënie amerikane: “Njeriu është i gatshëm të shesë lirinë për mbijetesën”, kjo i shkon shumë përshtat atyre njerëzve që unë i bëj bashkëfajtorë. Kanë zgjedhur të mbijetojnë duke shitur lirinë e tyre.

