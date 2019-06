Hazard në Madrid/ Bale e injoron, tifozët e masakrojnë

Ndërkohë që në “Santiago Bernabeu” po zbriste Eden Hazard, Gareth Bale as që nuk do të ia dijë për zhvillimet e fundit në klubin e tij.

Sulmuesi uellsian ka postuar një foto në rrjetet sociale ku thotë se mezi po pret për turneun e golfit që do të zhvillohet këtë javë në Amerikë.

Looking forward to watching the US Open this week. Pebble is an amazing course, as long as you drive it well. Cheering for all the #TeamTaylorMade guys this week, especially @djohnsonpga. #usopen pic.twitter.com/9ZEQ0MW09B

