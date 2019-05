Hazard te Reali për 110 milionë euro?

Ju sugjerojme

Që talenti belg të transferohet te Reali i Madridit tashmë është thjesht çështje kohe. Mediat britanike e bëjnë fakt të kryer këtë transferim. Ato thonë se Eden do të veshë bluzen e Realit sezonin e ardhshëm. Mendohet që shuma për të marrë Hazard në kryeqytetin spanjoll do të jetë rreth 110 milionë euro. Megjithatë, Eden nuk ka dhënë një përgjigje të saktë për të ardhmen e tij.



“Unë e kam marrë vendimin tim prej javësh, por jo çdo gjë varet nga unë. Do ta zbuloj ekipin e ri pas finales në Europa League? Mendoj se po, kemi ende një finale për të luajtur, më pas të shohim”, u shpreh Hazard.

Etiketa: Chelsea