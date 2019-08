Helikopteri përplaset me avionin, shuhet familja gjermane (FOTO)

Ju sugjerojme

Një aksident i frikshëm ajror ka ndodhur këtë të diel në Majorka të Spanjës. Helikopteri i një kompanie gjermane u përplas me një avion “ultralight”. Si pasojë e aksidentit shtatë persona kanë ndërruar jetë.



Sipas informacioneve të gazetës gjermane “BILD”, mes viktimave janë anëtarët e një familje gjermane.



Një çift me dy fëmijët, vajza 11 vjeçe dhe vajza 9 vjeçe ishin në bordin e helikopterit Bell 206 L3 LongRanger, kur ky i fundit u përplas me aeroplanin e vogël të dielën pasdite në orën 13.36 në afërsi të qytetit të Inca në brendësi të ishullit Balearic.



“Pashë një helikopter që fluturonte mbi shtëpinë time, disa sekonda më vonë u shfaq një aeroplan me fluturim të ulët dhe të dy u përplasën”, tha një banor për gazetën lokale “Diario de Mallorca”.

Sipas informacioneve të BILD, piloti i helikopterit ishte italian. Ai la pas gruan dhe një djalë, që jetojnë në Gjermani. Gazetat lokale shkruajnë se në bordin e avionit ultralights ishin dy spanjollë.

Kompania Rotorflug, me seli në Friedrichsdorf afër Frankfurt, deklaroi në një njoftim për shtyp se shkaku i aksidentit mbetet ende plotësisht i paqartë. Autoritetet kanë nisur hetimet.



Etiketa: 7 persona humbin jeten