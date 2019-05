Heq dorë nga protagonizmi i shfrenuar, Kim ndjek rrugën e të atit

Ju sugjerojme

Kim Kardashian do të heqë dorë nga bota e televizionit, për t’iu dedikuar plotësisht profesionit të saj të ardhshëm, avokatisë. Në episodet e fundit të serialit shumë të famshëm në Amerikë, “Keeping up with the Kardashians”, Kim ka zbuluar se do të nënshkrojë një kontratë 4-vjeçare me një firmë ligjore në San Francisco dhe se kjo gjë do ta detyrojë të heqë dorë nga të gjitha angazhimet e saj në televizion.

“Është çmenduri. Shpenzoj më shumë kohë duke u marrë me këtë se me çdo gjë tjetër. Eshtë kaq qejf të rrethohesh nga njerëz të cilët janë super të zgjuar dhe të duash të njëjtën gjë”-është shprehur 38-vjeçarja. “Është një angazhim i plotë. Nuk do të kem kohë për ndere, për evente, për miqtë . Praktikisht për asgjë”-ka vijuar më tej ajo.

Babai i saj i ndjerë, Robert Kardashian, nuk dëshironte që ajo të vazhdonte në gjurmët e profesionit të tij. E megjithatë, Kim shprehet se brenda saj gjithnjë ka ekzistuar dëshira për t’i ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë.

