Heqja e taksës, reagon ashpër Haradinaj: Albin Mashtruesi u dorëzua para Serbisë

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka reaguar ashpër pas njoftimit nga kryeministri Albin Kurti për heqjen e tarifës 100 përqind ndaj mallrave serbe.

Sipas Haradinajt, Albin Kurti u dorëzua para Serbisë.









“Sonte Albin Mashtruesi u dorëzua para Serbisë. Ky është fillimi i kthimit të Serbisë dhe Rusisë në Kosovë. Albin Mashtruesi nga sot je përgjegjës për ripushtimin ekonomik të Kosovës nga Serbia.

Zoti e bekoftë Kosovën dhe popullin e saj!”, shkruan Haradinaj në Facebook.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti njoftoi heqjen e përkohëshme të taksës 100% të lëndës së parë që vjen nga Serbia e Bosnje Hercegovina. Heqja e taksës që do të nis më 1 prill 2020 do të jetë për një periudhë 90 ditore ku Serbia duhet të përgjigjet me ndërprerjen e fushatës së çnjohjes së pavarësisë së Kosovës.

