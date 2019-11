Hijet e mistershme e fillojnë vallëzimin (Poezi)

Ju sugjerojme

Nga Marisol B. Godoy

Kur heshtja duket se po konsumon gjithçka…

Diçka brenda meje vazhdon të lëvizë.

Nata

U ndalën të gjitha:

Orët e njerëzve që flenë,

Krahët e zogjve që e gjetën folenë,

Rrezen e diellit që pashë

Mbrëmjes t’i rendte nga pas.

Hijet e mistershme e fillojnë

Vallëzimin e tyre,

Festat netëve dhe

Zija e pasqyrës

Që e mohon qënien e vet.

Turpi

Të të shoh…

Por është më e pëjetshme sesa shkëmbi

Të jetoj në heshtjen tënde

-Banesë e paemër-

Dita e vdekjes sime

Këtu gjithçka është qetësi…

Këmbanat e kishës së fshatit tim nuk bien

As zëri i nënës sime kur thotë se darka është gati.

Pushoi ajo zhurmë dyersh që signalizonte kthimin tënd.

Gjinkallat s’do vinë të më zgjoin më

Me tingullin e tyre cijatës

Dhe të ftohtit s’do më detyrojë t’i kërkoj krahët e tu.

Këtu ku dergjet trupi im i pajetë

Më mungon zhurma e urryer e orës

Dhe më në fund i kuptoj klithjet

Që më sjellin lajmin më të bukur të ditës.

Tash që nuk jam në të njëjtin mëngjes

Me sytë e përtërirë nga drita,

Orët s’mund t’i falenderoj më,

Zërat e tyre s’i dëgjoj dot më.

Zemra ime nuk rreh më nga kjo anë

Ku koha nuk ekziston.

Sistemi dyjar

Një impuls jete

Dhe na sjellin në këtë botë;

Krijesa të vogla pa emër

Vetëm njëri na dallon.

Një ditë, s’do arrijmë dot ta ndezim

dritën tonë,

Aq sa veta jemi do të shumëzohemi

me zero.

Poezia që nuk don të shkruhet

Isha dëshmimtare ende para se të lindja

Isha unë një copë mish që përpiqej të trokiste

Në barkun tënd të kërcënuar nga ankthi

I bëmë ballë urisë së dhunuesve

Shiu e fshiu heshtjen që lanë plumbat

I lamë makthet tona në lumenjtë e ngjyer me gjak

Dhe e kafshuam errësirën që u bë hi

Që ta përballonim frikën e një ditë të re

Tek prisnim vdekjen

I pamë nënat të qanin bijtë e vet

Dhe gratë që e eklipsuan ditën me zinë në tesha

U kapëm çdo natë në mbrojtje të hyjnive

Që ende e shfaqin fytyrën e vet

Dhe i fshehëm ëndrrat nën çatinë e derës

Patkoi i fatit tonë të mbarë

Ishte viktima e bekuar e një plumbi endacak

Më qëllim që unë t’i besoja parandjenjës

Unë e pashë luftën ende para së të lindja

I njoha lotët e nënës sime

Dhe rropamat në zemrën e atit tim

Para këngëve në djep

Pashë një pemë portokalli të athtë

T’i qante portokallet e prishur

Dhe të shërbente si strehë pë rata që

Nën degët e saj

U përpoq ta fshinte ferrin nga kujtesa

Dhe më pyet përse nuk shkruaj poezi për luftën?

Mua që ende përpiqem ta ndal

Jehonën e zërave të tyre

Në ëndrrat e mia.

Përktheu Arjan Th. Kallço

Ilustrimet, foto artistike nga Vivian Horieti

