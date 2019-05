Hiqej si agjent i Policisë Kriminale, arrestohet mashtruesi (Video)

Ju sugjerojme

Një “oficer policie” është arrestuar në Tiranë, pasi lëvizte me armë zjarri në rrugë dhe prezantohej si agjent i Policisë Kriminale. Në pranga ka rënë 42-vjeçari me inicialet A.TH, me precedent të mëparshëm penal për vjedhje dhe mashtrim. “Në numrin unik 112 ka ardhur një telefonatë nga një qytetar se në rrugën “Imer Ndregjoni”, një shtetas lëvizte me armë zjarri me vete dhe prezantohej si agjent i Policisë kriminale. Falë reagimit në kohë nga shërbimet e policisë është bërë konstatimi i shtetasit të denoncuar nga qytetarët në bazë të karakteristikave të dhënave:, – thotë Policia.

Njoftimi i Policisë:

Alo 112? Policia arreston një person që mashtronte qytetaret duke u prezantuar si punonjës policie

Shërbimet e policisë të Komisariatit nr.4, pas informacionit të marrë nga telefonata e një qytetari se një shtetas prezantohej si punonjës policie, menjëherë kanë organizuar dhe finalizuar operacionin për ndalimin e tij. Si rezultat u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit A.Th., 42 vjeç, banues në Tiranë, me precedentë penal për veprat penale “Vjedhja” e “Mashtrimi”.

Gjatë kontrollit fizik të ushtruar këtij shtetasi, policia i gjeti një armë zjarri pistoletë, një dokument policie me gjeneralitetet A.Th. dhe pranga metalike, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet iu referuan për veprime të mëtejshme Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Momenti i arrestimit:

