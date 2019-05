“Historia e fshatarit…”/ Veleshnja, me një libër autobiografik?

Ju sugjerojme

Aktori i humorit Rezart Veleshnja e ka të pamundur të qëndrojë larg vëmendjes mediatike. Së fundmi ai ka deklaruar përmes një postimi në “Insta Story” se do të sjellë një treg një libër të vetin, ku do të trajtohet historia e jetës së tij.

“Do bëj një libër me histori suksesi: Ja si unë një katunar i rëndomtë, injorant, fshatar u ngrita në karrierë shumë fuqishëm, historia e ime e jetës. Në karrierë mund të ngrihesh, por mos harro që akoma i ke brekët me ngjyrë, kafe mbrapa dhe të verdha para”-është shprehur Rezarti me ironi.

Nuk dihet nëse aktori e ka patur këtë deklaratë në nota shakaje apo jo. Kësisoj, ne nuk na ngelet gjë tjetër veçse të presim ndonjë tjetër postim nga ana e Veleshnjës.

Etiketa: instagram