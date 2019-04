Historia e vajzës së shoferit gjerman që mashtroi stilistë, banka…

Ju sugjerojme

Vajza e një shoferi gjerman kamioni, e cila u shtir si një trashëgimtare miliarde dhe mashtroi elitën e New Yorkut, është zbuluar dhe është shpallur fajtore në gjykatë për një dëm prej rreth 200 mijë dollarësh.

Ana Sorokin udhëtoi fillimisht në Paris, ku fitoi një vend si stazhiere në revistën “Purple”. Në vitin 2014, përmes këtij posti, ajo u zhvendos në New York. E veshur me rroba të markave të shtrenjta si “Gucci” dhe “Yves Saint Lorent”, Ana arriti të jetonte në hotele luksoze dhe të dilte me elitat më të larta për shumë kohë. Këtyre të fundit u rrëfente se dëshironte të hapte një galeri arti prej 40 milionë dollarësh në një prej rrugëve të qytetit.

Ajo çka mund të cilësohet si tepër interesante është se një punonjëse e lartë e “Vanity Fair”, e cila i ka paguar Anës pushimet 60 mijë dollarëshe në Marok, nuk do të marrë dot dëmshpërblim për paratë e humbura, por ka firmosur një kontratë për një libër dhe për një film me “Netflix”, që do të kenë si protagoniste Anën dhe historinë e saj.

Ana Sorokin mund të konsiderohet pa frikë si Felicitasi, personazhi kryesor i librit “Mashtruesja” të autores Christine Gran, e cila e adhuronte jetën luksoze e për ta përfituar atë ushtronte karrierën e mashtrueses.

