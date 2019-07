Historia që po çmend rrjetin/ Gruaja luftoi kancerin me lëng karrote

Ju sugjerojme

Një histori po përhapet me shpejtësi në rrjetet sociale dhe flet për një grua që ka mundur kancerin me lëng karrote. Ndër njerëzit e shumtë që e kanë shpëndarë është edhe dietologia Anila Kaleshi. Gruaja e cila kishte pirë për 8 muaj rresht lëng karrote ndjeu disa efekte të papara. Ann Cameron, e cili ka shkruar shumë libra për fëmijë, e lindur në 1943, tre vjet më parë u diagnostikua me kancer të zorrëve.

Kur e zbuloi ishte në fazën e tretë, dhe pasi ajo mendonte për ndërhyrje, vendosi të mos shkojë në kimioterapi. Për fat të keq, në nëntor të vitit 2012, kanceri u përhap në mushkëritë e saj dhe shkoi në fazën e katërt. Parashikimet nuk ishin premtuese…. Edhe një herë, ajo nuk pranoi kimioterapi. Ajo kishte parë bashkëshortin atë që po kalonte para vdekjes së tij dhe nuk donte të vuante të njëjtën gjë.

Ajo dëgjoi një njeri, Ralf Kola, i cili mundi kancerin e lëkurës, duke shtrydhur një gjysmë kile karrota çdo ditë dhe vendosi ta provojë atë. Ajo nuk kishte asgjë për të humbur. Pas dy javësh, ajo pati kontroll dhe pa se situata e saj nuk ka ndryshuar. Tetë javë më vonë, situata ka stopuar dhe kanceri ka ndalur përhapjen. Nëntë muaj më vonë, nuk kishte kancer. Karrota është një përbërës që pengoi përhapjen e kancerit.

Sigurisht, kjo histori është e vlefshme vetëm për këta njerëz, dhe në qoftë se ju keni ndonjë formë të kancerit, mos ndaloni trajtimin tuaj në vend të kësaj. Çdo kancer është i ndryshëm dhe secili reagon ndryshe.

