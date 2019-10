Holanda: Hapja e negociatave, e parakohshme! Analisti: Rama të ikë

Ju sugjerojme

Qeveria e Holandës, e drejtuar nga Mark Rutte, i ka dërguar një letër Parlamentit ku thekson se hapja e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian është e parakohshme.

“Qeveria mirëpret hapat që Shqipëria ka ndërmarrë tashmë në fushën e vetting-ut radikal, në sundimin e ligjit, rritjes së operacioneve policore kundër krimit. Por Shqipëria duhet të bëjë më shumë në luftën kundër krimit të organizuar. SPAK duhet të jetë sa më shpejt funksional dhe Shqipëria të tregojë një rekord bindës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për të përfunduar, Qeveria mendon se hapja tani e negociatave është e parakohshme”, thuhet në letrën e siguruar nga Top Channel.

Në letrën e qeverisë holandeze bëhet edhe një pasqyrim i qëndrimeve që mbajnë shtetet e tjera anëtare të BE-së, veçanërisht i Gjermanisë.

Ndërkohë analisti Agron Gjekmarkaj deklaroi se kryeministri Edi Rama duhet të japë dorëheqje nëse vendit nuk i hapet një dritë jeshile duke marrë një ‘PO’ për çeljen e negociatave me BE.

I ftuar në rubrikën ‘Opinion’ në “News24” Gjekmarkaj tha se ‘JO’-ja e vendeve anëtare të BE më 18 tetor do të jepte efekte politike në vendin tonë, ndërsa shtoi se Rama në këtë rast duhet të hapë krahun.

“Së pari ‘JO’ do të ketë efekt politik. Një burrë shteti matet dhe nga premtimet që i bën kombit të tij. Nëse lexojmë premtimet e Ramës, ai na e ka ofruar prej shumë kohësh hapjen e negociatave. Madje ai këto 4 vite tha se u hapën negociatat dhe u dekoruan dy ambasadorë, për negociatat që s’janë hapur. Nëse nuk hapen negociatat, çfarë i mbetet kryeministrit? I mbetet të japë dorëheqje. Nëse kjo nuk ndodh, ky kryeministër duhet të hapë krahun që të lejojë krijimin e një lëvizje tjetër për vendin. Nëse do të jetë një ‘PO’ me një ‘JO’ bashkë do të kemi një zgjatje të agonisë. Pasi palët do të insistojnë njëra tek ‘JO’ dhe tjetra te “PO”, dhe në mes do i lihet vendi agonisë”, tha analisti.

