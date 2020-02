Holanda i dhuron Shqipërisë 3 milionë €, pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit

Holanda ka vendosur t’i dhurojë Shqipërisë 3 milionë euro për pasojat e tërmetit tragjedik të 26 nëntorit.

Lajmi bëhet i ditur nga ministri i Jashtëm i Holandës, Stef Blok, i cili përmes një postimi në Twitter, shpreh mbështetjen dhe ndihmën konkrete që Holanda dhuron për rindërtimin pas tërmetit 6, 4 ballë në Shqipëri, që mori 51 jetë njerëzish dhe shkatërroi mijëra ndërtesa.

🇳🇱stands next to 🇦🇱in the aftermath of the earthquake and will donate €3 million for reconstruction efforts. #together4albania pic.twitter.com/mq2G2m6sWp

— Stef Blok (@ministerBlok) February 14, 2020