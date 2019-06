Holanda kërkon rikthimin e vizave për shqiptarët, reagon KE

Ju sugjerojme

Natasha Bertaud, zëdhënëse e Komisionit Europian ka reaguar lidhur me kërkesën e Holandës për rikthimin e vizave për shqiptarët. Në reagimin e KE theksohet se për herë të parë ka një kërkesa për rivendosjen e vizave, ndaj një vendi që ka përfituar më parë lëvizjen e lirë.

Bertaud thekson se do të merren në shqyrtim të gjitha shqetësimet e shprehura nga Holanda dhe për këtë proces do të vihen në dijeni dhe Parlamenti Europian si dhe Këshilli i Europës.

“Në varësi të situatës do të shihet dhe sa do të zgjasë procedura, kjo është një kërkesë që bëhet për herë të parë. Hapi ynë i radhës është të njoftojmë Këshillin dhe Parlamentin. Në rast se kjo kërkesë do të miratohet, atëherë do të pengohet lëvizja e lirë për qytetarët shqiptarë. Ne do të kryejmë një process të plorë analizimi të rrethanave dhe më pas gjetjet do ia dërgojmë Parlamentit”, është shprehur zëdhënësja e KE.

Kujtojmë se kërkesa për heqjen e vizave u iniciua fillimisht nga disa parti kundër zgjerimit të europës, por më pas mori mbështetje të gjerë në Parlamentin e këtij vendi.

Tashmë ‘’topi” ka kaluar në fushën e Komisionit Europian, i cili pritet të japë në ditët në vijim dhe vendimin final për qytetaret shqiptarë. Në rast se kërkesa e Holandës do të pranohej, kjo do të shënonte një kthim pas për proceset integruese të të gjithë shqiptarëve.

