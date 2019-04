Holanda na vë vizën, rrezikohen negociatat: Flasin ekspertët

Ju sugjerojme

Parlamenti i Holandës vendosi dje t’i propozojë qeverisë për të marrë vendimin për pezullimin e lëvizjes së lirë të shqiptarëve për shkak të kriminalitetit dhe kërkesave për azil. Pas nëntë vitesh lëvizje të lirë rrezikohet izolimi i shqiptarëve. Si po reagon qeveria dhe fshehja pas euroskeptikëve… Flasin ekspertët për çështjen europiane, Albert Rakipi dhe Gledis Gjipali.

Kur Bashkimi Europian vendosi liberalizimin e vizave më Shqipërinë në vitin 2010, Partia Socialiste në atë kohë në opozitë, kritikoi “propagandën” qeveritare këtu që sipas saj e teproi me vendosjen e tabelave të tipit: “Pa viza në Europë…, Tiranë-Bruksel X kilometra etj. Sot në pushtet, pas gjashtë vitesh qeverisje, merr një lajm negativ, ku një vend anëtar i BE-së, kërkon të pezullohet lëvizja e lirë e qytetarëve shqiptarë. Parlamenti i Holandës vendosi dje me 92 vota që t’i propozojë qeverisë së saj për rikthimin e regjimit të vizave me Shqipërinë, për dy motive; rritjen e kriminalitetit nga komuniteti shqiptar dhe kërkesat e shumta për azil. Ithtarët e qeverisë sonë mund ta argumentojnë se kjo është si shkak i shtimit të partive të ekstremit të djathtë, që janë kundër emigracionit në përgjithësi dhe gjithashtu mbajnë linjën e “mbylljes së portave” me vendet që mëtojnë që në të ardhmen të bëhen pjesë e Bashkimit Europian. Përtej leximit për ta gjetur përgjegjësinë në ekstremin e djathtë në Europë, Shqipëria duket se ka ofruar pasiguri, eksportuar me shumicë “popullin” e saj dhe ndodhet në një klimë të ashpër politike, pa qenë në gjendje për të ofruar “kundërargumenta” që do rrëzonin çdo euroskeptik. Shifrat janë të frikshme për sa i përket emigracionit dhe kërkesave për azil politik. Në gjashtë vitet e fundit 450 mijë shqiptarë janë larguar jashtë vendit, kryesisht në Gjermani, Holandë, Belgjikë dhe Francë. Përveç çështjes së emigracionit ilegal, trafiku i drogës, krimi i organizuar, korrupsioni në nivele të larta dhe klima e ashpër politike në vend janë dukshëm argumenta që edhe më dashamirësit që BE të hapet, do ishin kthyer në “euuroskeptik”.

Ekspertët e çështjeve Europiane: Vendimi, një alarm i madh

Drejtori ekzekutiv i Institutit Shqiptar për Studime Ndërkombëtare Albert Rakipi, në një prononcim për gazetën “Mapo” e sheh me shqetësim lëvizjen e fundit të Parlamentit të Holandës, sidomos kur kjo nismë vjen pak muaj para se të vendoset për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë si vend kandidat për në BE. “Pas anëtarësimit në NATO, heqja e murit të izolimit ka qenë një fitore e jashtëzakonshme. Pezullimi i lëvizjes së lirë në zonën Shengen nuk varet nga një parlament, mund të shpresohet shumë që kjo nuk do të pasohet nga vendime të ngjashme të vendeve të tjera”-shprehet Rakipi, që shton se: “është një zhvillim në të gjithë Europën populizmi dhe nacionalizmi, por gjithsesi nuk më duket e drejtë për shkak të krimit të organizuar të ketë penalitete të tilla”. Nga ana tjetër, drejtori Ekzekutiv i EMA-s, Gledis Gjipali, votimin në Parlamentin e Holandës për pezullimin e lëvizjes së lirë të shqiptarëve, nuk e sheh si rrezik “izolimi”, por është një alarm që sipas tij mund të ndikojë në vendimin e ardhshëm për hapjen ose jo të negociatave të Shqipërisë me BE-në. “Propozim i Parlamentit Holandez për vendosjen e regjimit të vizave me Shqipëri padyshim që nuk është një lajm i mirë. Gjithsesi do të jetë qeveria e Holandës që në fund do të vendosë nëse pretendimet e deputetëve qëndrojnë ose jo dhe nëse mund të ketë një zgjidhje tjetër”-thotë Gjipali. Për të arritur në pezullimin e vizave të zonës Shengen, duhet të ketë një arsyetim nga të gjithë vendet e Bashkimit Europian që ka një rrezik, për të aktivizuar më pas pezullimin e vizave. Nëse kjo do të ndodhte, atëherë Shqipëria do bëhej vendi i parë që pasi fiton lëvizjen e lirë, rikthehet pas në kohë, duke izoluar sërish qytetarët e saj.

A mjafton “argumenti” me euroskeptikë?

Për diplomacinë tonë, që sot u gjend tërësisht e papërgatitur dhe e “aktivizuar” në çështje minore si targat diplomatike apo të konsujve të nderit, që ua kanë marrë “nderin Shqipërisë”, është koha që të vihet në lëvizje dhe trajtojë problemet thelbësore që po kalon vendi. Holanda ishte vendi që një vit më parë u shpreh kundër hapjes së negociatave me Shqipërinë, me argumentin si të çështjes së krimit të organizuar, problemin e azilkërkuesve, por edhe reformat e pathelluara të qeverisë sonë në zbatimin e ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për kryeministrin Edi Rama, largimi i shqiptarëve nuk ishte shqetësim, pasi “edhe vendet brenda BE-së kanë emigracion”. Po aq me “sportivitet” Rama e mori edhe pretendimin në lidhje me kriminalitetin. “Ne kemi për borxh të merremi me kriminelët në Shqipëri dhe nuk i ndajmë, a janë italianë, a janë shqiptarë, a janë grekë, a janë brazilianë. Ata të merren me kriminelët në vendet e tyre dhe mos të na shqetësojnë me këto ndarje”, -tha Rama një vit më parë, pikërisht ndaj pretendimeve të Holandës. Tashmë Europa që edhe vetë është në proces zgjedhjesh në maj, duket se po paralajmëron se hapja e negociatave me Shqipërinë, nuk është një votim rutinë. Për Rakipin, deputetët holandezë që votuan për vendosjen e regjimit të vizave, nuk janë nisur vetëm nga çështja e kriminalitetit shqiptar atje, por e ndërlidhin me situatën politike që po kalon vendi dhe njëkohësisht kritikat thelbësore shkojnë në drejtim të qeverisë. “Vendi ndodhet në një krizë politike. Sistemi demokratik funksionon bazuar në sistemet e plota që kanë të bëjnë me parlamentin. Parlamenti është funksional kur ka opozitën e tij. Ne deri tani kemi parë në Shqipëri një demokraci formale. Kam përshtypjen se konsideratat e deputetëve të parlamentit holandez, nuk janë të lidhura vetëm me çështjen e kriminalitetit”-shprehet Rakipi. Sipas tij, për një shtet normal, ka një ndarje shumë të qartë mes krimit të organizuar dhe politikës, ku kjo e fundit duhet të japë fakte konkrete se është e vendosur në luftën kundër krimit, korrupsionit dhe se vendi është në normalitet politik. Në lidhje me “justifikimin euroskeptikët…”, Rakipi gjykon se: “të kërkosh armiq është natyrë e shoqërive jomoderne. Mund të fajësojmë lëvizjet populiste, të djathtat ekstreme, por institucionet tona duhet të reflektojnë”.

