Homazh për tërmetin, kupola e San Gaudenzio ndriçohet kuqezi (Foto)

Monumenti simbol i qytetit të Novarës, kupola e San Gaudenzio është ndriçuar sonte me ngjyrat e flamurit shqiptar në shenjë solidariteti ndaj popullit shqiptar në këtë moment të vështirë.



Për 3 ditë rresht ngjyrat e flamurit do të ndriçojnë monumentin kryesor të këtij qyteti ku jetojnë rreth 5 mijë emigrantë shqiptarë.



Ndërkohë në Piazza Duomo në Milano, emigrantët shqiptarë bënë homazhe për viktimat e tërmetit me qirinj e flamuj shqiptarë.











Etiketa: Homazhe