Horoskopi, 14 Gusht 2019

Ju sugjerojme

Dashi

Jeta juaj ne çift do jete ne qendër te vëmendjes sot. Do jeni te vetëdijshëm se partneri juaj është një person qe po e late pas dore mund t’iu ike përgjithmonë. Beqaret do kenë disa takime, por vetëm njeri do i emocionoje pa mase. Shfrytëzojeni mundësinë qe do iu jepet. Ne planin financiar do jete Plutoni ai qe do iu ndihmoje ta stabilizoni situatën shume shpejt.

Demi

Disa te dashuruar do kalojnë momente pasionante pranë partneri, ndërsa dosa te tjerë gjerat mund te marrin tatëpjetën. Mire do jete qe çdo vendim ta marrin me mirëkuptim. Beqaret do pëlqejnë jashtë mase disa persona qe kane një lidhje dhe janë me te mëdhenj se ata. Mos hidhni asnjë hap sepse do pendoheni. Financat do jene serish mjaft delikate.

Binjaket

Do qëndroni me shume kohe pranë atij qe dashuroni sot dhe do flisni për gjithçka me te. Do i hiqni njëherë e mire te gjitha komplekset qe keni pasur. Beqaret do kenë disa takime premtuese, por nuk duhet te nxitohen për asgjë. Me financat tregohuni sa me te arsyeshëm qe te mundeni sepse po i neglizhuar problemet e vogla ato mund te zmadhohen tej mase.

Gaforrja

Dite jo shume pozitive kjo e sotmja për te dashuruarit. Do keni goxha debate me partnerin dhe nuk do dini si t’i zgjidhni ato me qetësi. Beqaret do ndihen mire ashtu si janë fale edhe pranisë se miqve te ngushte. Nuk do e ndiejnë nevojën e një personi tjetër. Financat fatmirësisht nuk do jene aspak te këqija prandaj mund te kryeni edhe ndonjë shpenzim me tepër.

Luani

Ajo çka është shume e rëndësishme gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift është respektimi i pavarësisë dhe mendimit te tjetrit. Nëse e kaloni me sukses këtë faze do ndiheni mjaft mire ne te ardhmen. Për beqaret nuk do mungojnë as dashuritë me shikim te pare. Bëjini sytë katër. Për te stabilizuar financat nuk duhet absolutisht te mbështeteni tek miqtë sepse do keni me shume probleme.

Virgjeresha

Përfitoni nga klima e ngrohte yjore sot për ta përmirësuar marrëdhënien ne çift. Po vazhduat ende ta lini pas dore atë nuk do arrini dot te rigjeni ekuilibrin. Beqaret do e gjejnë princin e tyre te kaltër dhe me ne fund do ndihen te plotësuar. Financat do jene aq te mira saqë ju mund te kryeni edhe disa shpenzime me tepër sesa zakonisht.

Peshorja

Jo gjithçka do shkoje ashtu si e kishit menduar gjate kësaj dite. Nuk do mungojnë debatet e zjarrta me partnerin te cilat do iu mërzitin pa mase. Beqaret duhet te reflektojnë njëqind here para se te hedhin çdo hap sepse përndryshe do pendohen për gjithë jetën. Financat do kenë goxha tronditje duke qene se ju do shpenzoni pa pushim. Kujdes, mendoni edhe për te nesërmen.

Akrepi

Dëgjojini këshillat qe do iu japin njerëzit e afërt sot mbi jetën ne çift sepse ata ju duan vetëm te mirën. Beqaret do fillojnë një etape te re ne jetën e tyre edhe me te bukur se ajo qe kane pasur. Gjithçka do jete entuziazmuese dhe plot emocione. Ne planin financiar priten surpriza. Do ndiheni edhe me te qete kur te shpenzoni për gjerat e nevojshme.

Shigjetari

Do kuptoheni shume mire sot me atë qe keni ne krah dhe do e toleroni pa fund njeri-tjetrin. Edhe beqaret do kenë një dite te jashtëzakonshme dhe te mbushur me takime. Do e keni ju te drejtën për te bere me pas zgjedhjen e duhur. Marrëdhënia juaj me paranë do jete shume e keqe. Nuk do arrini dot ta frenoni veten dhe te ardhurat do pakësohen mjaft.

Bricjapi

Përfitoni nga kjo dite e ngrohte ne çift për te folur me partnerin për gjithçka qe ju shqetëson. Ai do iu kuptoje dhe do mundohet te ndryshoje. Edhe për beqaret do jete dite harmonike dhe e mbushur me te papritura te këndshme. Shfrytëzojeni sa te mundni. Buxheti do ekuilibrohet me ne fund dhe do jeni te qete edhe ne këtë sektor.

Ujori

Do keni shume dyshime mbi partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe nuk do e dashuroni atë ashtu si me pare. Qe te mos vuani me shume vete flisni hapur. Beqaret nuk do kenë një dite ndryshe. Edhe ata qe do e kërkojnë partnerin ideal nuk do mund ta gjejnë dot. Ne planin financiar do jeni me te vendosur se kurrë ta përmirësoni situatën dhe do ja dilni me pak përpjekje.

Peshqit

Do ketë goxha ndryshime gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Rutina do marre fund përgjithmonë dhe emocionet sa vijnë e do shtohen. Beqaret nuk do e kërkojnë me ngulm dashurinë, por edhe po ta bënin nuk do kishin shume fat. Te ardhurat do jene ne një gjendje goxha me te mire se kohet e fundit fale bujarisë dhe ndihmës qe do iu japin planetët.

Etiketa: 14 Gusht 2019