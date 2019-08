Horoskopi, 20 Gusht 2019

Ju sugjerojme

Dashi

Kohëve të fundit jeni shumë të paduruar për të përfunduar një biznes apo negociatë të rëndësishme dhe kjo pasi më në fund mund të karikuar për të vendosur gjithçka në vijë. Kjo është një ditë mjaft energjike, pas atyre të kaluara në dembelizëm të plotë.

Demi

Ky është një moment shumë i mirë për të bërë projekte të reja dhe për të lënë mënjanë të gjitha zhgënjimet e muajve të fundit. Duhet të jeni të fortë dhe të mos i lejoni të tjerët që t’iu kritikojnë lidhur me idetë tuaja. Kjo është një periudhë e cila favorizon energjinë dhe të qenit të pavarur.

Binjakët

Do të riktheheni të jeni pozitiv dhe gjithë shpresë dhe gjithçka në sajë të përgjigjeve të shkëlqyera që keni marrë në vendin e punës. Në dashuri po përjetoni momente të rëndësishme kthese, të cilat do ju lejojnë që të zyrtarizoni një lidhje.

Gaforrja

Përqendrohuni dhe mos e humbni fokusin nga situata aktuale, sidomos në vendin e punës, ku do të merrni shpërblime të rëndësishme. Nga pikëpamja sentimentale, do të hapet një fazë e rëndësishme për tu dhënë një dimension tjetër raporteve ndërpersonale.

Luani

Parashikohet një ditë e cila do ju lejojë që të çoni përpara propozime të rëndësishme në vendin e punës. Duhet të jeni të përgatitur për tu përballur me një nga kolegët tuaj. Sfera e ndjenjave parashikohet mjaft e suksesshme.

Virgjëresha

Jini sa më kurajoz dhe mos hezitoni që të hidhni hapin e parë në dashuri, pasi tashmë po hapet një fazë mjaft e favorshme sa i takon ndjenjave. Mos u sforconi shumë nga pikëpamja fizike, për shkak se mund të keni probleme shëndetësore, si pasojë e lodhjes.

Peshorja

Do të riktheheni të jeni karizmatik dhe ambicioz dhe kjo rigjetje sigurie do ju lejojë që të merrni përgjegjësi të reja, pa u druajtur të guxoni më shumë. Bashkëpunime dhe aleanca të reja, janë mjaft të favorshme. Në dashuri mos bëni shumë kapriço.

Akrepi

Mundohuni që të tregoni më shumë kujdes për veten tuaj pasi parashikohet një fundjavë shumë intensive. Ky është një moment shumë i mirë për të bërë takime të reja, apo për të zyrtarizuar një histori të lindur prej pak kohësh.

Shigjetari

Për të arritur objektivin tuaj duhet të jeni sa më të përqendruar dhe të përpunoni një strategji të re, e cila do ju lejojë që të riorganizoni më mirë idetë tuaja. Por ajo që duhet të mbani parasysh është që të mos rrezikoni nga pikëpamja ekonomike. Në dashuri parashikohen ballafaqime dhe tensione.

Bricjapi

Kjo fundjavë do ju gjejë mjaft aktiv dhe produktiv, sa i takon pikëpamjes profesionale. Iniciativat tuaja do të vlerësohen maksimalisht. Kjo është një e diel e favorshme për të rigjetur ekuilibrin emocional me familjen ose partnerin.

Ujori

Më në fund do të tregoni kujdesin e duhur për veten tuaj dhe kjo gjë do ju lejojë që të riheni sigurinë dhe pozitivitetin në kapacitetet tuaja. Do të jeni mjaft joshës, kështu që nuk përjashtohet mundësia që të bëni për vete persona interesant.

Peshqit

Gjatë kësaj dite do ju duhet të bëni disa zgjedhje vendimtare, të cilat do ju lejojnë që të transformoni totalisht një projekt. Do të arrini rezultate të mëdha, por duhet të jeni të gatshëm që të lodheni më shumë.

