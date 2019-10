Horoskopi, 25 tetor 2019/ Mundohuni të rezistoni, sidomos në dashuri

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e premte 25 tetor 2019.

Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat.









Si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Mundohuni që të ruani qetësinë dhe të mos përfshiheni në debate të lindura për shkak të punës apo për arsye personale. Jeni shumë nervoz, por këtë nervozizëm, mundohuni që të mos e përcillni në dashuri.

Demi

Mundohuni që të rezistoni, veçanërisht në dashuri, pasi brenda pak ditësh, Venusi nuk do të jetë në kundërshtim me ju. Duke nisur nga muaji nëntor, gjërat do të ecin shumë më mirë sa i takon ndjenjave, kështu që nëse një histori nuk ecën mirë, bëni pak durim para se të merrni një vendim.

Binjakët

Gjatë kësaj dite do të ndiheni disi të lodhur, për t’ia dalë mbanë në gjithçka. Megjithatë mos u dekurajoni, pasi rezultatet që keni ndërmend do të realizohen me afrimin e fundit të vitit. Në dashuri, mundohuni që të flisni qartë, lidhur me çështjet e mbetura pezull.

Gaforrja

Kjo e premte do të jetë mjaft pozitive, ndaj mundohuni që të përfitoni për të zgjidhur çështjet e lëna pezull dhe për të sqaruar situatat e dyshimta. Bëjeni gjatë kësaj dite, pasi fundjava mund të sjellë rënie. Kjo është një periudhë jo e zakontë për ju, pasi ndiheni të tensionuar dhe në ankth. Bëni kujdes në dashuri.

Luani

Ju pret një ditë nën ritmin e duhur dhe kjo gjë do të ketë të bëjë kryesisht me ndjenjat. Ndoshta do të ndjeni një distancë, ose nuk jeni të përfshirë siç duhet në raport. Ka nevojë për më shumë pasion.

Virgjëresha

Kjo e premte do të jetë neutrale, por bëni kujdes ndaj tërheqjeve fatale. Ndonjëherë tërhiqeni nga persona të komplikuar dhe misterioz, pasi jeni të bindur se mund t’iu ndryshoni jetën dhe se mund të vendosni rregull në kaosin e tyre. Nuk është kështu, pasi rrezikoni që të komplikoni jetën tuaj.

Peshorja

Në këtë fazë të jetës suaj këshillohet që të shikoni mirë se çfarë doni në dashuri. A jeni vërtetë të lumtur? Nëse jeni vetëm, mundohuni që të mos ndikoheni nga histeritë e kaluara. Mbani parasysh se në dashuri edhe duhet kthyer ajo që kërkoni.

Akrepi

Kjo ditë do të jetë pozitive, në sajë të ndikimit të Diellit, Mërkurit dhe Venusit, të cilët do të kalojnë tranzit në shenjën tuaj. Zakonisht jeni më serioz, por herë pas here, duhen zbutur situatat dhe ky është momenti për ta bërë.

Shigjetari

Ju pret një ditë nën ritmin e duhur, gjatë së cilës do të ndiheni të lodhur dhe stresuar. Bëni kujdes që të mos përfshiheni në debate, të mos reagoni ndaj provokimeve, pasi mund të ketë tensione të shumta si në familje edhe në punë. Mundohuni që të rezistoni, pasi gjërat do të ecin më mirë.

Bricjapi

Kjo e premte do të jetë mjaft interesante dhe pozitive, ndaj shfrytëzojeni sa më mirë lidhur me punën për të çuar përpara projekte të rëndësishme dhe bashkëpunime. Ndërsa në dashuri duhet të tregoni vëmendje maksimale, pasi mund të ketë keqkuptime.

Ujori

Sa i takon punës po jetoni një fazë rikuperimi, edhe pse në nivelin financiar duhet më shumë kujdes, në mënyrë që të mos e teproni me shpenzimet, shkruan noa.al. Edhe në dashuri duhet të tregoheni të matur, pasi mund të hasni në debate lidhur me projektet për të ardhmen.

Peshqit

Ju pret një ditë e lodhshme dhe nën ritmin e duhur, për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës. Bëni kujdes në raport me të tjerët, në mënyrë që të mos përfshiheni në debate të kota. Ditët në vijim do të jenë shumë më të mira.

Etiketa: 25 tetor 2019