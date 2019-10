Horoskopi/ Çfarë parashikojnë yjet për sot

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e mërkurë 2 tetor 2019 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Gjatë kësaj dite do të merrni ndonjë garanci më shumë. Ju presin ditë të rënduara, por juve ju pëlqejnë sfidat. Fundjava do të sjellë përmirësim të ndjeshëm.

Demi

Yjet kanë ndikim mjaft të favorshëm në shenjën tuaj. Do të ndiheni mjaft të lodhur por gjërat do të përmirësohen. Pas një krize të kaluar në dashuri, vetëm fundjava do të sjellë përmirësim.

Binjakët

Kjo e mërkurë do të jetë interesante për të rikuperuar kohën e humbur. Bëni mirë që të mos sforcoheni fizikisht, pasi shpesh e gjeni veten duke bërë shumë gjëra njëkohësisht. Mjaft të favorshme janë raportet me të lindurit e shenjës së gaforres, luanit dhe peshqve.

Gaforrja

Ju pret një ditë interesante, gjatë së cilës mund të fitoni një sfidë të rëndësishme. Mos ua vini veshin ziliqarëve, pasi kjo ditë do i japë impulse pozitive jetës suaj.

Luani

Kjo e mërkurë do të jetë disi nën ritmin e duhur, për gjithë ata që janë në kërkim të stabilitetit emocional. Mundohuni që të qëndroni larg keqkuptimeve. Sa i takon sferës sentimentale, bëni mirë që të mos paragjykoni.

Virgjëresha

Kjo ditë do të jetë disi e lodhshme për të lindurit e kësaj shenje, pasi do të ketë shumë gjëra për të bërë dhe një sërë situatash që kërkojnë sqarim. Me kalimin e ditëve situata do të vijë duke u përmirësuar, por gjithsesi duhet të tregoheni të kujdesshëm në raport me të tjerët.

Peshorja

Nëse ju duhet të thoni apo të shpjegoni diçka bëjeni sa më parë. Mbrëmja do të jetë mjaft e favorshme! Shfrytëzoni ditët, pasi periudha në vijim do të jetë tejet e ngarkuar.

Akrepi

Yjet do ju tensionojnë, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk do të ecin, thjesht çdo gjë ecën shumë shpejt dhe me tension. Do ju duhet që të flisni hapur me personat që ju duan shumë dhe kanë nevojë për ju.

Shigjetari

Mos u dorëzoni kurrë, por mbi të gjitha mund të mbështeteni në fuqinë tuaj të brendshme. Optimizmi nuk do ju mungojë dhe horoskopi do të jetë interesant sa i takon raporteve ndërpersonale. Dashuria do të jetë mjaft e favorizuar.

Bricjapi

Parashikohen disa tensione në dashuri, të cilat do ju turbullojnë. Shumë prej jush do të pyesin veten nëse është mirë që të vijoni me një projekt, apo nëse duhet të merreni me diçka personale. Në të gjitha rastet, do të jeni në kërkim të identitetit.

Ujori

Gjithë ata çifte që duhen, duhet të mundohen që të koordinojnë me njeri tjetrin në mënyrë që të mos përballen me probleme ekonomike. Dashi dhe demi do të kenë disa dyshime, lidhur me këto raporte, shkruan noa.al. Bëni kujdes, pasi mund të bini në një hendek të madh.

Peshqit

Kontaktet janë mjaft të favorshme gjatë kësaj dite, por do të keni disa vështirësi fizike. Ndërsa shëndeti lë për të dëshiruar, sfera profesionale do të ecë dukshëm më mirë. Mundohuni që ti bëni gjërat me qetësi dhe të dilni nga dembelizmi.

Etiketa: fat