Horoskopi deri në datën 4 gusht, parashikimi për çdo shenjë

Horoskopi javor evidenton se këto janë disa nga gjërat kryesore që pritet t’i ndodhin çdo shenje.

Dashi

Dashuria: Një javë stresuese, problemet që do të hasni në punë mund të kenë pasoja në frontin e dashurisë. Mundohuni të ndani dy frontet nëse nuk doni të gjeni veten me një partner të ngrysur dhe në limitin e durimit. Një rimëkëmbje në aferën e dashurisë do të jetë në fundjavë, kur edhe për beqarët parashikohen takime të reja dhe interesante.

Puna: Hëna në favorin tuaj do t’ju bëjë aktiv dhe dinamik. Dashuria fillimet e reja dhe kthimi në punë pas një pushimi nuk do të jenë të vështira për ju, edhe nëse keni shumë për të bërë. Midis të premtes dhe të shtunës mund të lindin disa polemika për shkak të disa pengesave që do të hasni në rrugën tuaj.

Demi

Dashuria: Mos e neglizhoni jetën tuaj të dashurisë këtë javë. Edhe nëse ka pasur kontrast me të dashurin tuaj, do të keni shumë mundësi për të rivendosur harmoni dhe yjet janë në anën tuaj. Pra, shikoni për të ardhmen me optimizëm, dashuria mban surpriza të mëdha për ju! Edhe për beqarët horoskopi është pozitiv, do të ketë takime interesante!

Puna: Jeni të sigurt dhe të vendosur dhe kjo anë e karakterit tuaj do t’ju ndihmojë të vlerësoni shumë në vendin e punës. Megjithatë, disa ngadalësime mund t’ju bëjnë të acaruar, por nuk do të jetë ndonjë gjë serioze. Gjatë javës mund të ketë ndryshime të rëndësishme në vendin e punës, përpiquni t’i zgjidhni me kujdes.

Binjakët

Dashuria: Java do të jetë e zënë me ndjenjat. Megjithatë, do të jesh mjaft pozitiv kur ballafaqohesh me situatat që dalin. Ky qëndrim do t’ju lejojë të kaloni ditë të mëdha në shoqërinë e miqve ose partnerëve. Beqarët do të kenë të gjitha kredencialet për të gjetur shpirtin binjak, por së pari do të duhet të kuptojnë nëse duan të kenë përgjegjësi.

Puna: Në këtë periudhë duhet të plotësoni përfundimet dhe dikush mund të përpiqet të ketë edhe një kontratë më të mirë pune. Ata që kanë pasur për t’u përballur me një provim tani janë shumë të lodhur. Yjet, megjithatë, janë në favorin tuaj.

Gaforrja

Dashuria: Shumë nga shenjat do të përjetojnë ulje dhe ngritje këtë javë. Në veçanti, ju do të jeni poshtë për shkak të disa problemeve në marrëdhënien tuaj. Mundohuni të shpjegoni situatën tek partneri për të gjetur përsëri harmoninë, përndryshe rrezikoni të thyeni marrëdhënien. Arritje të mëdha për beqarët, veçanërisht në fundjavë.

Puna: Këtë javë do të ketë shqetësime afariste dhe ekonomike. Disa situata të komplikuara do t’ju bëjnë nervozë, megjithatë yjet ju këshillojnë të reflektoni dhe të prisni që gjërat të evoluojnë më vete. Shmangni tensionet.

Luani

Dashuria: Në një nivel sentimental çdo gjë duket të jetë shumë e qetë, java do të zhvillohet pa probleme dhe ata që janë në çifte do të ndjehen të kënaqur dhe të lumtur. Edhe ata që kërkojnë një partner të ri tashmë kanë resurse të reja gati. Yjet njoftojnë takime të reja dhe pasion në krye. Fundjavë e nxehtë për të gjithë të lindurit e shenjës.

Puna: Yjet janë në pamjen e shkëlqyer do të shënojnë këtë periudhë të veçantë të jetës suaj. Ju do të ndjeheni veçanërisht energjik dhe të gatshëm për t’u përballur me situatën në të cilën ndodheni. Disa, megjithatë, mund të shqyrtojnë vendimet e marra në punë dhe të vlerësojnë se çfarë të bëjnë.

Virgjëresha

Dashuria: Dashuria do të jetë në vendin e parë këtë javë dhe ata që presin për konfirmime do t’i kenë ato. Venusi është gjithmonë në formë të mirë në shenjën tuaj dhe kjo mund të favorizojë takime të veçanta, kështu që edhe zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të jetojnë historinë e tyre me personin e dëshiruar.

Puna: Do të jetë një javë shumë e zënë, shumë prej jush mund të jenë të zënë dhe të ndihen nën presion. Megjithatë, ju jeni njerëz shumë efikasë që dinë të organizojnë veten e tyre, kështu që kjo periudhë nuk zgjat shumë. Korniza astrale është ende pozitive dhe mundësitë për të arritur qëllime të caktuara do të jenë aty.

Peshorja

Dashuria: Në fillim të javës disa shqetësime në dashuri do t’ju bëjnë të paqëndrueshëm. Edhe në familje mund të ketë probleme dhe kjo do t’ju bëjë shumë të shqetësuar. Bisedoni me partnerin tuaj sa më shpejt që të jetë e mundur, ju do të keni një sup për tu mbështetur. Ata që kanë një marrëdhënie të fortë mund të vlerësojnë projekte të rëndësishme për të ardhmen, ndërsa beqarët vetëm do të duan të qëndrojnë të lirë.

Puna: Puna në këtë moment po ju jep pak kënaqësi dhe fitim të vogël. Java me të vërtetë duket monotone dhe pa raste interesante, por për fat të mirë gjatë fundjavës disa projekte që keni në proces do të japin rezultate të papritura.

Akrepi

Dashuria: Respekti dhe besimi këtë javë do të jetë baza e marrëdhënies së çiftit. Por mbani mend se nuk mund të prisni atë që nuk dëshironi të jepni. Disa tensione në familje mund të ndodhin midis të mërkurës dhe të enjtes, mos hezitoni të gjeni një pikë pajtimi për të rivendosur harmoni. Beqarët mund të vendosin për të marrë një udhëtim dhe për të arritur disa vende ekzotike për t’u argëtuar.

Puna: Këtë javë do të përcaktoheni dhe do të jeni në gjendje të zgjidhni të gjitha çështjet e punës së jashtëzakonshme. Shumë do të tregojnë përkushtim të madh dhe do të jenë shumë aktivë, por do të duhet të armatoseni me durim në përpjekje për t’u përballur me të gjithë punën me të cilën duhet të përballeni.

Shigjetari

Dashuria: Kjo javë do të jetë plot emocione pozitive për Shigjetarin. Më në fund do të jeni në gjendje të jetoni jetën tuaj dashamirëse në një mënyrë të qetë dhe do të ketë kushte të shkëlqyera për të marrë vendime të rëndësishme. Fundjava premton të jetë paqësore, por jo pa disa goditje interesante, sidomos për beqarët.

Puna: Situata e punës është në një pikë kthese, shumë prej jush do të përpiqen të bëjnë diçka të rëndësishme. Ju do të duhet të përpiqeni të tejkaloni disa pengesa që ju pengojnë të arrini qëllimin tuaj. Në këto ditë ju gjithashtu mund të jeni shumë fat në një nivel ekonomik, disa investime të bëra në të kaluarën do të japin fryt të mirë.

Bricjapi

Dashuria: Java do të jetë shumë interesante për dashurinë, Venusi ofron një vendosmëri të veçantë dhe marrëdhëniet e dashurisë do të kenë një shtytje vendimtare. Nga e enjtja Hëna premton përmirësime të mëtejshme dhe çiftet mund të rizbulojnë një harmoni të veçantë. Beqarët mund të takohen me njerëz të rinj, me të cilët ata mund të fillojnë lidhje interesante.

Puna: Këtë javë jo të gjitha ato që keni planifikuar do të jenë të suksesshme, por nuk do të ketë mungesë të mundësive të favorshme për të bërë bashkëpunim të rëndësishëm me njerëz me ndikim. Edhe pse do të ketë vonesa në fillimin e një projekti, nuk do të ketë pasoja, por një nervozizëm i vogël do të jetë i pashmangshëm.

Ujori

Dashuria: Ju do të jeni shumë të zhurmshëm këtë javë dhe kjo do të çojë në probleme në marrëdhëniet romantike. Kujdes nga dikush që nuk i kupton mirë komentet tuaja, keqkuptimet mund të çojnë në diskutime. Kështu që përpiquni të jeni më të qartë dhe më pak të nxehur. Edhe beqarët do të duhet të veprojnë më me kujdes para se të zbulojnë ndjenjat e tyre.

Puna: Jini shumë të kujdesshëm me shpenzimet tuaja këtë javë, yjet ju këshillojnë që të zgjidhni burimet tuaja për të shmangur problemet. Nëse keni pasur probleme në vendin e punës ju duhet të përpiqeni t’i zgjidhni ato në mënyrë që të mos e vendosni veten në një pozitë për ta humbur atë. Nëse keni nevojë për të sqaruar diçka, flisni më mirë tani.

Peshqit

Dashuria: Nëse kohët e fundit keni pasur dyshime të forta në dashuri, tani është më mirë ti kaloni. Në fakt, në këtë periudhë nuk ishte e lehtë të merreshit me një nivel të qartë sentimentar, veçanërisht nëse kishit dy histori në të njëjtën kohë. Perspektiva të mira për zemrat e vetmuara për të gjetur një shpirt binjak.

Puna: Këtë javë do të jeni të përkushtuar për kryerjen e projekteve tuaja. Përcaktimi është pjesë e juaja dhe ju drejton dhe ju nuk ndaleni derisa të arrini atë që dëshironi. Por kini kujdes që të mos stresoheni shumë dhe të pushoni së paku në fundjavë.

