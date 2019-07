Horoskopi ditor, 18 Korrik 2019

Ju sugjerojme

Dashi

Nëse marrëdhënia juaj me partnerin nuk është e kënaqshme, duhet te kini kurajën dhe guximin te diskutoni hapur me te. Gjithsesi mos prisni përmirësime te menjëhershme te situatës. Beqaret, nen ndikimin pozitiv te Venusit, do jene magnetike dhe do tërheqin pas vetes cilindo qe do iu pëlqejë. Financat nuk do jene ne gjendjen me te mire, prandaj shpenzoni me kujdes dhe maturi.

Demi

Dite e qete dhe e pasur me momente harmonike kjo e sotmja. Do bashkëpunoni pa fund me partnerin tuaj dhe do i zgjidhni sa hap e mbyll sytë mosmarrëveshjet e vjetra. Për beqaret priten takimet e ëndrrave, por ata duhet te kenë durim deri ne mbrëmje. Ne planin financiar Plutoni do sjelle fat me shumice. Përfitoni për te rregulluar sa me pare situatën.

Binjaket

Influenca e yjeve nuk do jete e keqe për jetën tuaj ne çift sot. Do jeni te gatshëm t’i kushtoni me tepër vëmendje personit qe keni ne krah dhe situata do përmirësohet ndjeshëm. Beqaret nuk duhet t’i mbyllin sytë dhe ta lënë veten te lire sepse mund te lëndohen. Ne planin financiar duhet te mendoheni mire para se te bëni gjithçka sepse çdo gabim mund t’iu kushtoje shtrenjtë.

Gaforrja

Përgatituni për një ngjarje te madhe gjate kësaj dite. Partneri do këtë menduar gjithçka qe t’iu lere me goje hapur dhe te përjetoni emocione pa fund. Nëse keni vetëm me siguri qe sot do shkëmbeni shikimet me një person mjaft tërheqës. Jeta juaj do ketë ndryshime rrënjësore. Ne planin financiar do iu duhet pak me tepër maturi dhe kujdes për t’ia dale.

Luani

Do e rigjeni harmoninë dhe ngrohtësinë e jetës suaj ne çift gjate kësaj dite dhe do ndiheni me se miri. Mundohuni te mos prekni për pak kohe temat delikate. Beqaret do duan dashuri te mëdha dhe pasionante, por sot mundësitë do ekzistojnë vetëm për aventura kalimtare. Ne planin financiar do keni mbështetjen e yjeve, prandaj nuk priten aspak probleme.

Virgjeresha

Sot do mbizotërojë gjate gjithë kohës një klime e ngrohte ne çift. Te dy nuk do i preferoni emocionet e furishme, por do ju mjaftojnë edhe disa minuta se bashku ne qetësi. Beqaret do kenë një dite normale dhe pa te reja. Duhet ende te bëjnë durim. Financat priten te përmirësohet fale përmbylljes me sukses te disa projekteve te nisura me herët.

Peshorja

Jeta ne çift nuk do jete as pozitive dhe as negative gjate kësaj dite. Merrini gjerat si t’iu vijnë vetëm se bëni kujdes me kritikat e tepruara ndaj atij qe keni ne krah. Disa nga ata qe janë beqare do kenë takimet e shumëpritura, te tjerët do kalojnë momente te këndshme me miqtë. Financiarisht nuk do jeni ne gjendjen me te mire. Ulni sa me pare shpenzimet e tepruara.

Akrepi

Po u treguar autoritare me atë qe keni ne krah sot do keni debate te forta. Pranoni te bashkëpunoni dhe here pas here edhe te hapni rruge. Jo gjithmonë keni ju te drejte. Beqaret duhet ta heqin turpin dhe te bëjnë atë qe do ndiejnë. Mundësitë për te krijuar një lidhje janë te mëdha. Ne planin financiar do ju duhet te hiqni dore nga te gjitha shpenzimet ne mënyrë qe t’ia dilni.

Shigjetari

Do keni shume gjera për te diskutuar me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe do harxhoni shume kohe vetëm për këtë gjë. Ai qe keni ne krah do iu kuptoje dhe do ua plotësojë disa nga dëshirat. Beqaret do kenë dëshira te çmendura te cilat nuk do iu realizohen sot. Financat do kenë përmirësime shume te mëdha dhe do mund te kryeni investimet e dëshiruara.

Bricjapi

Yjet do i keni gjate gjithë kohës pranë sot dhe do ju mbështesin pa fund. Marrëdhënia ne çift do jete edhe me e bukur sesa e kishit imagjinuar. Edhe beqaret do kalojnë një dite te mrekullueshme dhe te mbushur me takimet e ëndrrave. Me financat duhet te merreni me tepër. Me mire rregullojini problemat sa janë te vogla sesa te prisni qe ato te bëhen te veshura.

Ujori

Çështjet e dashurisë do shkojnë për mrekulli gjate kësaj dite. Do mirëkuptoheni me partnerin tuaj dhe gjerat do ju shkojnë sipas planeve. Beqaret do hedhin hapat e para drejt një lidhjeje me një person qe e kane njohur qysh ne fëmijëri. Buxheti duhet riorganizuar sa me pare te jete e mundur. Po e late pas dore nuk do arrini dot me ta stabilizoni situatën.

Peshqit

Do jeni ne humor shume te mire gjate kësaj dite dhe do e toleroni pa fund atë qe keni ne krah. Ne mbrëmje mund te ketë ndonjë darke romantike gjate se cilës mund te flisni edhe për te ardhmen. Beqaret serish do jene pa fat ne dashuri dhe do mbeten vetëm. Financat mos kërkoni t’i rritni menjëherë sepse nuk do ia arrini dot. Menaxhoni me kujdes ato qe iu kane mbetur.

