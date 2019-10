Horoskopi ditor, e enjte 24 tetor 2019

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e enjte 24 tetor 2019.

Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat.









Si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Duhet të mundoheni që të rindërtoni një raport familjar ose miqësor. Nëse jeni përballur me një keqkuptim ose debat, ka ardhur momenti që të rikuperoni, ndonëse mund të mos jeni ju shkaku.

Demi

Kjo e enjte do të jetë më e mirë në raport me fillimin e javës. Do të keni mundësi që të rikuperoni në nivelin sentimental, ndonëse do të keni ende vështirësi gjatë këtij muaji. Tetori mund të quhet fare mirë, muaji që vë në provë çiftet.

Binjakët

Gjatë kësaj dite duhet të mundohuni që të gjeni kohën e duhur për të pushuar. Në të kundërt stresi do ju mbysë dhe nuk do ju lërë të qetë. Dashuria do të rikthehet protagoniste, sidomos në fundjavë.

Gaforrja

E enjtja parashikohet tejet problematike sa i takon punës, pasi ka një sërë çështjesh që kërkojnë zgjidhje. Sa i takon ndjenjave, bëni kujdes pasi mund ta gjeni veten në dy situata të ndryshme.

Luani

Do të jeni tejet nervoz ndaj bëni kujdes, pasi rrezikoni që t’iu shfryheni të tjerëve. Gjithashtu nuk duhet të bini pre e tundimit për të hedhur në erë çdo gjë, vetëm sepse jeni në një moment krize dhe zemërimi. Kjo gjë vlen si në punë edhe në dashuri. Mundohuni që të bëni diçka që t’iu bëjë të ndiheni të relaksuar.

Virgjëresha

Ju pret një ditë pozitive në sajë të ndikimit të Hënës, e cila do ju ndihmojë që të merrni vendimet e duhura, pa shumë sforco. Përfitoni nga këto ditë, për të çuar përpara disa kërkesa dhe për të zgjidhur disa probleme. Muaji në vijim, mund të sjellë me vete, edhe ndonjë konflikt më shumë.

Peshorja

Mundohuni që të jeni sa më pozitiv, pasi Hëna do të jetë në anën tuaj dhe do ju mbrojë në gjithçka që do të bëni. Mundohuni që të rikuperoni, nëse keni pasur fërkime me dikë, apo nëse keni pasur tensione në dashuri. Kjo ditë parashikon emocione të bukura.

Akrepi

Kjo e enjte do të jetë mjaft pozitive dhe e mbushur me zhvillime të reja sa i takon punës. Edhe sfera sentimentale është mjaft e favorshme, ndaj nëse jeni vetëm hiqni dorë nga të menduarit për të kaluarën. Mundohuni që të shkëputeni dhe të shikoni vetëm përpara.

Shigjetari

Hapet para jush një periudhë më e bukur për dashurinë. Ata që janë në çift do kenë mundësi që të bëjnë projekte afatgjata, për shkak të ndikimit të Venusit në shenjën tuaj. Kjo gjë do të favorizojë sferën sentimentale dhe gjithë ata që janë vetëm mund të kenë dëshirë për të nisur një histori të re. Nga ana tjetër do të ndiheni të lodhur dhe të dominuar nga stresi.

Bricjapi

Këto ditë mesjave janë mjaft pozitive, ku do të keni mundësi të mira edhe në nivelin sentimental, shkruan noa.al. Përfitoni nëse doni të rikuperoni një raport në çift apo nëse doni të bëni paqe me dikë.

Ujori

Jeni shumë të stresuar dhe kjo gjë do të ndikojë edhe në gjendjen tuaj fizike, ku do të jeni shumë të lodhur dhe acaruar. Duhet të mundoheni që të qetësoheni dhe të pushoni më shumë, pasi rrezikoni që të reagoni në mënyrë tejet të tepruar për çdo gjë.

Peshqit

Takimet janë mjaft të favorizuara gjatë kësaj dite dhe prej tyre mund të lind diçka interesante në sferën profesionale. Kujdes duhet të bëni në fushën e ndjenjave, sidomos nëse gjatë javëve të kaluara jeni përballur me keqkuptimi. Do të ketë sërish luhatje në planin sentimental.

Etiketa: 24 tetor 2019