Horoskopi ditor/ Ndikimi i yjeve është mjaft pozitiv për këtë shenjë

Ky është horoskopi për ditën e premte, 3 maj 2019.

Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Më në fund fati në punë ju buzëqesh, dhe nëse keni pritur një përgjigje prej shumë kohësh, ka ardhur momenti për ta marrë. Takimet që mund të lindin në ditët e ardhshme, do të jenë mjaft të favorizuara. Duhet të përfitoni nga ndikimi i favorshëm i yjeve, për të guxuar më shumë nëse jeni në kërkim të një pune të re, apo doni të ndryshoni diçka në jetën tuaj.

Demi

Do të jetë një ditë pozitive, sidomos sa i takon raporteve ndërpersopnale në sferën profesionale. Nëse keni një projekt me të cilin doni të punoni, tashmë mund ta keni të lehtë, në sajë të ndikimit të favorshëm të yjeve. Mund të ndryshoni ambient pune, ose pikën e referimit.

Binjakët

Kjo ditë do ju gjejë me një dëshirë në rritje për të dashuruar dhe për të rikuperuar ditët e humbura pas një faze krize dhe çorientimi. Keni dëshirë që të lini pas shpine momentet negative që ju kanë shoqëruar kohëve të fundit. Edhe një udhëtim i bukur mund të jetë një mënyrë e mirë për të zgjeruar horizontet tuaja dhe për tu shkëputur nga gjithçka.

Gaforrja

Ka tensione të dukshme për probleme që ende kërkojnë zgjidhje. Gjatë këtyre ditëve jeni mbyllur në veten tuaj dhe mundoheni që të jeni të paarritshëm për të tjerët. Fundjava do të sjellë ditë më të mira, gjatë së cilave mund të hapeni me të tjerët, duke iu treguar sikletet tuaja.

Luani

Gjatë kësaj periudhe çdo gjë do të ecë më së miri. Mjaft e favorshme është fusha e ndjenjave, miqësitë por edhe projektet e reja të punës. E vetmja çështje e cila mund t’iu krijojë ndonjë problem, është ajo ekonomike.

Virgjëresha

Do të jetë një ditë mjaft pozitive dhe interesante ku do të merreni me projekte të mëdha. Do të keni një dëshirë të madhe brenda vetes për të ndryshuar. Megjithatë mundohuni që të stimuloni më shuam njeriun e zemrës, duke i propozuar gjëra të reja për ti zhvilluar së bashku.

Peshorja

Nuk është një prej ditëve më të favorshme për të lindurit e kësaj shenje. Ka disa gjëra që nuk ju kënaqin, ose është dikush që ju nervozon. Mund të konfliktoheni me një njeri që e keni përzemër, por koha do të tregojë se e drejta është në anën tuaj.

Akrepi

Kjo është dita ku asgjë nuk do të ecë ashtu siç ju dëshironi. Do të ndjeni nevojën për ballafaqim me njerëzit që keni përzemër. Mundohuni që ti kushtoni më shumë kohë vetes dhe ta merrni më shumë me të mirë.

Shigjetari

Ndikimi i yjeve është mjaft pozitiv, si në sferën personale edhe në atë profesionale, ku çdo gjë do të ecë siç ju dëshironi. Ndiheni gati për ta përballuar jetën me vetëdije të plotë.

Bricjapi

Sipas parashikimit të Paolo Fox nuk do të mungojnë momentet e tensionit dhe nervozizmit, duke bërë që dita të jetë mjaft e komplikuar. Ka ardhur momenti që të reflektoni dhe të bëni një bilanc të qartë. Nuk përjashtohet ndonjë konflikt me njeriun tuaj të zemrës, por duhet të mundoheni që ta mbani gjuhën nën kontroll për të shmangur gjërat e pakëndshme.

Ujori

Momentalisht mund ta krahasoni veten me një vullkan që është gati për të shpërthyer. Nëse doni të shfryni apo të thoni atë që mendoni realisht, më mirë bëjeni gjatë kësaj të premteje, pasi në të kundërt rrezikoni që të shkatërroni fundjavën, shkruan noa.al. Megjithatë duhet të mundoheni që të shmangni përplasjet e forta.

Peshqit

Do të ndjeni nevojën për të dashuruar më shumë dhe për ta lënë veten të lirë pa pasur rezerva. Për të bërë diçka të tillë, nuk duhet mbështetur tek gabimet e së kaluarës. Ajo që ka ikur, ka ikur. Kujtimet e dhimbshme me të cilat po jetoni, po ju shkatërrojnë jetën. Ka ardhur momenti që të shihni përpara dhe të lini gjithçka pas shpatullave.

Etiketa: 3 maj 2019