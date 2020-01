Horoskopi ditor/ Njihuni me parashikimin e yjeve për secilën shenjë

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e premte 10 janar 2020 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Kohëve të fundit jeni shumë të acaruar dhe jeni gati për të debatuar, si në punë edhe në shtëpi. Kjo nuk do të thotë se duhet të dorëzoheni, por bëni mirë që të flisni me dikë dhe të kuptoni se nuk ka vend për debat në çdo gjë.

Demi

Rrezikoni që të përsërisni veten gjë që mund t’iu shkaktojë probleme në jetën tuaj profesionale. Bëni mirë që të reflektoni, pasi qielli favorizon sqarimet më kolegët ose eprorin.

Binjakët

Nuk mundeni më me të njëjtën situatë, ndaj e ndjeni të nevojshëm ndryshimin. Kjo gjë vlen duke filluar nga puna, pasi jeni në kërkim të diçkaje tjetër. Megjithatë mos u nxitoni, pasi stimujt mund të vijnë vetë.

Gaforrja

Ky është momenti i duhur për të kursyer, si në ekonominë shtëpiake edhe në ndonjë aktivitet tuajin. Do t’iu duhet që të merrni edhe vendime të vështira. Bëni mirë që të kërkoni edhe këshilla, në mënyrë që të mos e mbani gjithë ngarkesën mbi vete.

Luani

Të lindurit e kësaj shenje do të jenë nën mbrojtjen e Marsit, ndaj mos u frikësoni nëse në punë do të hasni në pengesa. Me gjasë për ju janë rezervuar mundësi të reja, të cilat nuk i dini ende.

Virgjëresha

Ndoshta do të keni një promovim në punë ose një vlerësim për atë që do të bëni. Megjithatë kjo nuk do të thotë se mund të relaksoheni, pasi nëse rrëzoheni, dëmi do të jetë më i madh.

Peshorja

Jeni të dominuar nga një ndjesi parehatie dhe stresi, për shkak të ndikimit të kundërt të Saturnit. Bëni mirë që të përshtateni me ndryshimet në punë, në mënyrë që të mos humbni terren.

Akrepi

Nuk jeni aspak të kënaqur me punën që bëni. Nëse jeni vartës, e ndjeni veten thjesht një numër, ndërsa nëse jeni në krye të një situate profesionale, punët nuk po ecin mirë. Fatmirësisht si kompensim, ju pret një dashuri e sinqërtë.

Shigjetari

Rrezikoni që të hidhni një hap të gabuar, por fatmirësisht ky muaj do të jetë mjaft i favorshëm për ju dhe do të arrini që të rikuperoni. Instinkti shpesh ju shtyn në gabim, ndaj bëni kujdes në dashuri.

Bricjapi

Më në fund nuk do të jeni pa fat si dikur dhe në sferën profesionale do të siguroni besim. Nëse jeni të zotët, është e kotë që të qëndroni në hije, por bëni përpara me kokën lart.

Ujori

Kohëve të fundit mendoni gjithnjë e më shumë se problemet tuaja, kanë ardhur si pasojë e veprimeve tuaja ekstreme. Por ndoshta nëse reflektoni, do të arrini në konkluzionin se përgjegjësia nuk është e juaja dhe kështu do të ndiheni më mirë.

Peshqit

Në këto momente sfera profesionale ju bën që të ndiheni krenar, veçanërisht në raport me bashkëpunëtorët. Ju pëlqen që të keni njerëz përreth, por sigurisht marrja e vlerësimeve, ju ndihmon më shumë. Ajo që duhet të bëni, është që të forconi pozicionin tuaj.

Etiketa: fat