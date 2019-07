Horoskopi ditor/ Puna, shëndeti dhe dashuria për secilën shenjë

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e martë, 9 Korrik 2019. Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ditë e mbushur me pasion të zjarrtë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do përjetoni emocione pa fund në krahët e atij qe dashuroni dhe do siguroheni se ai është personi i duhur me për cilin doni te kaloni jetën. Beqaret nuk duhet t’i besojnë tërësisht personave që në takimin e parë. Ndonjëherë pamja zhgënjen. Financat duhet t’i riorganizoni sa më parë që situata të përmirësohet.

Demi

Jeta juaj ne çift nuk do ketë shumë vështirësi gjate kësaj dite, megjithatë nëse doni te ruani një klime sa më të ngrohtë, mendoni t’i bëni ndonjë surprizë të këndshme partnerit. Beqarët duhet t’i marrin gjërat shtruar dhe të mos fillojnë një lidhje me personin e parë që do takojnë. Financat do jenë inkurajuese dhe aspak problematike. Shfrytëzojeni këtë rast për të bërë ndonjë shpenzim të domosdoshëm.

Binjakët

Edhe nëse partneri ju bën ndonjë kritikë të ashpër mos iu hidhni menjëherë në fyt, por mundohuni të kuptoni përse ai e ka bere këtë gjë. Kontrollojeni në ç’do moment edhe sjelljen tuaj nëse nuk doni të keni probleme serioze. Beqarët do kenë nevojë për më tepër siguri para se të fillojnë një lidhje. Në planin financiar nuk do keni për çfarë të qaheni.

Gaforrja

Do ngrini pikëpyetje të shumta gjate kësaj dite mbi atë që keni në krah për shkak të sjelljes së tij kohët e fundit. E mira do ishte të flisnit qetësisht dhe t’i sqaronit gjërat njëherë e mirë. Beqarët më mirë që qëndrojnë edhe sot vetëm sepse personat që do iu vijnë rreth e rrotull nuk do jenë shumë të përshtatshëm. Ne planin financiar situata do mbetet e njëjtë.

Luani

Edhe pse në një lidhje do ndiheni shumë të vetmuar gjatë kësaj dite. Partneri do iu lërë shumë pas dore duke u marrë me çështje më të rëndësishme. Për beqaret do ketë jo vetëm takime, por edhe dashuri me shikim të parë. Shfrytëzojeni ditën deri në minutën e fundit! Financat në përgjithësi do jenë të mbrojtura, por gjithsesi me shpenzimet mos e teproni.

Virgjëresha

Do e përmirësoni mjaft lidhjen tuaj ne çift gjatë kësaj dite dhe do i shtoni dozat e komunikimit me njëri-tjetrin. Ata që kanë pasur mosmarrëveshje do i sqarojnë shpejt ato. Beqarët nuk duhet të tregohen të nxituar sepse do bëjnë gabime të pafalshme. Ne planin financiar duhet të ndiqni një strategji te përpiluar mirë nëse doni që situata të mos ketë tronditje.

Peshorja

Tregohuni paksa më të hapur me partnerin tuaj sot dhe mos u mundoni për asnjë moment të kopjoni historitë e dashurisë të filmave tuaj të preferuar. Beqarët do kenë takime premtuese me persona të veçantë. Shfrytëzojini këto mundësi! Financat do jenë gjithë kohës të ekuilibruara prandaj mund të shpenzoni edhe pak më tepër.

Akrepi

Nëse doni që lidhja juaj të shkojë sa më mirë duhet t’i shprehni edhe më tepër ato që ndjeni sot. Partneri do bëjë të njëjtën gjë në mënyrë që ju të ndiheni të dëshiruar. Beqarët për fat të keq nuk do arrijnë ta gjejnë as sot atë që kanë ëndërruar. Financat që sot do fillojnë pak nga pak të stabilizohen. Përfitoni për të hequr disa para mënjanë që të siguroni të ardhmen.

Shigjetari

Nëse jeni në një lidhje duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm gjatë kësaj dite. Të shumtë do jenë personat qe do kërkojnë t’iu prishin punë. Për beqaret do jetë Jupiteri planeti më i favorshëm. Ai do iu krijojë mundësi të shumta për takime të mrekullueshme. Në planin financiar duhet të mendoheni dy herë para se të hidhni çdo hap. Shmangni gabimet!

Bricjapi

Beqarët do jenë me të privilegjuarit e kësaj dite. Mundësitë për takime emocionuese do jenë të mëdha dhe ka shume gjasa që të fillojnë menjëherë histori dashurie. Çiftet do e kenë serish të vështirë ta përmirësojnë marrëdhënien dhe debatet do vazhdojnë. Ne planin financiar situata mund t’iu dalë jashtë kontrollit nëse shpenzoni me sy mbyllur.

Ujori

Jeta sentimentale e çifteve do jetë e mirë sot, prandaj mund t’i kushtoni edhe pak më tepër vëmendje profesionit. Partneri do ju kuptojë dhe do iu mbështesë gjithë kohës. Beqarët edhe pse do lodhen se kërkuari nuk do arrijnë ta gjejnë princin e tyre të kaltër. Plutoni do iu sjellë fat në planin financiar. Shlyeni fillimisht borxhet që keni e më pas shpenzoni.

Peshqit

Ditë e mbushur me momente të lumtura kjo e sotmja për të dashuruarit. Do ndiheni për mrekulli pranë partnerit dhe do përjetoni kënaqësi te papërshkrueshme. Beqarët duhet ta lënë veten të lire dhe të bëjnë atë qe do iu thotë zemra. Në planin financiar do ndizet sinjali i alarmit për shkak të shpenzimeve marramendëse që do kryeni. Kujdes, sepse situata mund t’iu dalë jashtë kontrollit.

