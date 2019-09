Horoskopi ditor/ Puna, shëndeti dhe dashuria për secilën shenjë

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e martë 10 shtator 2019 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Gjatë kësaj periudhe keni nevojë për të reflektuar lidhur me çështjet familjare dhe dashurinë. Gjithçka pasi në gusht keni përjetuar një krizë të fortë dhe jeni përpjekur shumë. Sa i takon punës, parashikohet një periudhë konfuze.

Demi

Keni nevojë që të rigjeni qetësinë, duke kërkuar me forcë dhe vendosmëri atë që prej shumë kohësh duket se ka humbur. Mund të përballeni me situata stresuese nga e kaluara, të cilat kërkojnë që ti jetoni gjërat me më shumë ekuilibër. Këshillohet që të jeni të kujdesshëm në zgjedhjet që të bëni, në mënyrë që të veproni me qetësi, pa u nxituar dhe pa e komplikuar rrugën tuaj. Të parit e së ardhmes me optimizëm, mund të sjellë situata interesante dhe premtuese.

Binjakët

Yjet parashikojnë një lodhje të dukshme dhe nervozizëm. Dikush ka ndryshuar punë dhe është vënë në lojë në sektorë të tjerë dhe kjo gjë i bën të ndihen nën presion. Pavarësisht tensionit, kënaqësitë do të vijnë. Kush ka dikë pranë, nuk duhet ta largojë.

Gaforrja

Nuk duhet ti nënvlerësoni situatat me të cilat do të përballeni, duke qenë se çdo gjë do të kërkojë më shumë energji dhe forcë. Çdo gjë që do të arrini, do të fitohet. Bëni kujdes me stresin, pasi mund të komplikojë një sërë situatash.

Luani

Shtatori, tetori dhe nëntori, janë muaj kalimtarë, ku duhet dëgjuar dhe jo vepruar. Shumë prej jush mund të inatosen, pasi gjatë muajve të fundit janë përballur me zhvillime të cilave nuk po ju gjejnë dot rrugë dalje. Ndërsa të tjerë kanë pasur mundësi që të tregojnë se sa vlejnë, megjithëse dhe të tregohen të kujdesshëm ndaj dikujt që mund t’iu fusë shkopinj në rrota.

Virgjëresha

Hëna do të jetë në shenjën tuaj gjatë kësaj dite, duke e bërë mjaft interesante. Kush është martuar prej pak kohësh, apo është i përfshirë në një lidhje të bukur mund të çojë përpara projekte premtuese në sajë të ndikimit të Venusit.

Peshorja

Për të lindurit e kësaj shenje parashikohet një javë e bukur. Kush ka nisur një aktivitet të ri, mund të marrë rezultate shumë të mira. Duhet të mundoheni që të lini mënjanë ankthin dhe ndjesinë se nuk ia dilni dot në diçka, pasi kjo gjë mund t’iu komplikojë jetën.

Akrepi

Nis për ju një periudhë gjatë së cilës duhet të luftoni, por më në fund do arrini që të siguroni një sërë fitoresh. Ajo që duhet të mbani parasysh në këtë moment, është vendosmëria juaj ndaj situatave. Kjo gjë vlen si në punë, edhe në sferën sentimentale.

Shigjetari

Kjo e martë duket disi e lodhshme, ku do ju duhet të përgatiteni për diçka të rëndësishme. Të gjithë ata që kanë ndërmend një projekt të madh, nuk duhet të dorëzohen tani.

Bricjapi

Ritmi do të nisë për ju me kohë të plotë. Megjithatë parashikohet që të ketë ndonjë konflikt në dashuri, teksa vijoni të prisni më shumë përgjigje. Bëni mirë që të zgjidhni çdo keqkuptim që keni, shkruan noa.al. Projektet e reja janë mjaft të favorshme, por keni nevojë për më shumë siguri.

Ujori

Gjatë kësaj jave duhet të tregoheni më të kujdesshëm. Në punën tuaj mos u mundoni që të sforcoheni shumë. Mund të jeni me kokën mes reve dhe nuk do e shihni mirë realitetin. Periudha në vijim do të sjellë konfuzion si në dashuri edhe në sferën profesionale.

Peshqit

Pritshmëritë për periudhën në vijim do të jenë shumë pozitive. Megjithatë nuk duhet menduar me ngulm për të ardhmen, pasi rrezikoni që të bëni gabime shumë të rënda. Edhe nga pikëpamja sentimentale do të ketë zhvillime interesante.

