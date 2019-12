Horoskopi i ditës/Njihuni me parashikimin e yjeve për secilën shenjë

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e mërkurë 11 dhjetor 2019 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Qielli do të jetë mjaft i favorshëm gjatë kësaj dite. Më në fund do të jeni gati në sferën sentimentale. Nëse e keni lënë pas dore parnterin/en, ka ardhur momenti për të rregulluar gabimin. Ky është një moment i rëndësishëm sa i takon punës. Përgjegjësitë e reja, do ju çojnë larg.

Demi

Dita do të jetë nën ritmin e duhur sa i takon çështjeve ekonomike, pasi ka një sërë shpenzimesh me të cilat duhet të përballeni, sidomos sa i takon shtëpisë. Megjithatë jeni duke ndërtuar një të ardhme më të qetë. Në dashuri do të ketë momente krizash, por mos u shqetësoni pasi janë situata kalimtare. Pavarësisht të gjithave, parashikohet një energji pozitive.

Binjakët

Ju pret një ditë mjaft interesante. Sa i takon ndjenjave periudha është mjaft neutrale dhe historitë e lindura prej pak kohësh do të vijojnë. Pritshmëri të mira parashikohen edhe në punë, pasi yjet janë në anën tuaj.

Gaforrja

Gjatë kësaj jave do të keni dëshirë të madhe për të luftuar dhe për të dalë me tuajën. Kjo do të thotë se do ju duhet të përballeni me disa pengesa. Ata që janë vetëm, mund të përjetojnë një emocion më shumë.

Luani

Dita do të jetë interesante përgjithësisht. Parashikohen takime të kënaqshme, ku qielli do të jetë mjaft i favorshëm sa i takon dashurisë. Disa gjëra nuk kanë shkuar siç mendonit, pavarësisht pritshmërive tuaja. Dikush mund të përballet me shpenzime për shtëpinë ose çështje të mbetura pezull që kërkojnë të rregullohen.

Virgjëresha

Lodhja do të ndihet dhe ka diçka që nuk ecën siç duhet. Jeni të tensionuar, pasi jo çdo gjë do të shkojë siç ju e mendonit. Rikuperimi nuk do të mungojë. Tregohuni të kujdesshëm ndaj gjërave që duhet të zgjidhni në familje. Nervozizmi i pranishëm do të shënojë edhe debulesë fizike.

Peshorja

Do të keni mundësi që të rigjeni një ndjenjë të humbur prej kohësh, për shkak se mund të mos keni bërë lëvizjen e duhur. Keni nevojë për ndihmë psikologjike, në mënyrë që të rimerrni veten. Mundohuni që të hiqni qafe ndonjë shqetësim të vogël.

Akrepi

Ata që janë përfshirë në një histori dashurie, do e manifestojnë hapur para të gjithëve. Periudha në vijim do të ofrojë një sërë mundësish. Bëni mirë që të mos lidheni me persona që janë të zënë, pasi është gabim që nga nisja. Zgjidhni dikë që ju lejon ta shijoni lidhjen plotësisht.

Shigjetari

Do të rrëmbeheni nga impulsiviteti dhe entuziazmi i disa zgjedhjeve. Në të kaluarën, keni bërë gabime duke mos vlerësuar gjërat që kanë vërtetë rëndësi. Janë ditë gjatë të cilave nuk është e thjeshtë të qëndroni në heshtje, pasi dikush mund të protestojë kundër jush dhe diplomacisë që do të shfaqni. Në dashuri dhe në punë ka shumë gjëra që duhen bërë. Marrëdhënie interesante parashikohen me të lindurit e shënjës së dashir dhe luanit.

Bricjapi

Kush ka një aktivitet të vetin mund të marrë rezultatet e pritura. Gjatë këtyre orëve jeni angazhuar maksimalisht dhe nuk do të dështoni. Në dashuri nëse ndiheni larg njeriut të zenrës, mundohuni që të zhdukni distancën. Për ata që janë vetëm parashikohen takime të reja intriguese.

Ujori

Do të ketë rikuperim energjie. Në dashuri jeni përballur me situata stresi të cilat kërkojnë sqarim. Menaxhoni çdo gjë me kujdes, në mënyrë që të shmangni polemikat e kota, shkruan noa.al.

Peshqit

Ka një sërë shpresash për të lindurit e kësaj shenje, në pritje të vitit të ri. Nëse jeni të lodhur, mund të thoni atë që mendoni lirisht. Kush është i përfshirë në dy histori njëherësh, duhet të tregohet më i sinqertë. Ju pret një fundvit i cili do të sjellë zgjidhje me vete edhe në raportet sentimentale.

