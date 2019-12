Horoskopi i ditës/ Njihuni me parashikimin e yjeve për secilën shenjë

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e diel 29 dhjetor 2019 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Dashuria: Sot do të keni një ngarkesë të madhe entuziazmi dhe euforie, gjithçka do të jetë e mirë. Ju jeni gati të planifikoni të ardhmen me partnerin tuaj të përhershëm! Beqarët do jenë optimistë dhe të gatshëm për tu argëtuar me njohje të reja.

Puna: Kjo ditë hap perspektiva të reja për jetën tuaj profesionale, shfrytëzojini ato që në ajër!

Demi

Dashuria: Sot do të keni mbrojtjen totale të yjeve në marrëdhënien tuaj të dashurisë. Do të fitoni mbi partnerin tuaj dhe do të përjetoni emocione të jashtëzakonshme. Beqarët do marrin një lajm të mirë dhe mund të kalojnë një mbrëmje të lumtur në shoqërinë e miqve të besuar.

Puna: Financat duhet të jenë të mira, por duhet të bëni një kontroll të plotë të llogarive sidoqoftë.

Binjakët

Dashuria: Disa punë të papritura do të shqetësojnë qetësinë shtëpiake, por me ndihmën e Hënës do të jeni njësoj të qetë dhe të pushoni me të dashurin tuaj. Ditë pozitive për beqarët, ju mund të kaloni një mbrëmje të këndshme në shoqërinë e miqve tuaj më të afërt.

Puna: Pavarësisht disa pengesave, do të kuptoni ato që ju propozoni, thjesht mbani qetësinë dhe vazhdoni!

Gaforrja

Dashuria: Në frontin privat, pranoni me entuziazëm propozimet e partnerit, ai do të jetë i lumtur dhe ju gjithashtu do të jeni më të kënaqur. Beqarët do duhet të lënë të kaluarën pas dhe të vlerësojnë të tashmen në mënyrë që të kuptojnë se cilin drejtim duhet të ndërmarrin.

Puna: Edhe mendja sot gjen hapësirën e duhur, idetë e reja po vijnë. Përpiquni të zgjeroni gamën tuaj.

Luani

Dashuria: Planetet në Parajsë janë në anën tuaj dhe ju sigurojnë për momente paqësore dhe të lumtura: një ditë me të vërtetë pozitive dhe shpërblyese ju pret. Do të zgjidhni edhe goditje të vogla. Gëzim i jashtëzakonshëm në dashuri për beqarët: sot mund të takoni një person fantastik!

Puna: Sot është një ditë e shkëlqyer për punë, do të ketë marrëveshje të mira, mos i shmangni ato më të mirat.

Virgjëresha

Dashuria: Mërkuri sot është disonant ndaj jush, por do të përballeni me ndonjë problem pa vonesë, duke luftuar për të fituar zemrën e të dashurit tuaj. Beqarët do ndihen të stresuar dhe jotolerantë: bëni pak përpjekje për të kuptuar të tjerët!

Puna: Do të jeni më të vendosur se kurrë dhe nuk do të tërhiqeni më përpara për vendimin tuaj.

Peshorja

Dashuria: Do të jeni plot energji, të gatshëm të jepni më të mirën në jetën e një çifti. Trajtoni veten në një mbrëmje relaksuese me partnerin tuaj, Hëna është në favorin tuaj! Ditë e këndshme për beqarët që do të gjejnë dashurinë. Do të jeni të ëmbël dhe romantik si kurrë më parë!

Puna: Do të keni ide më të qarta se si të lëvizni për të arritur qëllimet tuaja dhe për të forcuar pozicionin tuaj profesional.

Akrepi

Dashuria: Dashuria dhe seksi sot do t’ju japin emocione të forta. Nëse bëni premtime, përpiquni t’i mbani ato, krenaria juaj largohet. Shumë beqarë do të duhet të marrin një vendim të rëndësishëm, të dëgjojnë ndjenjat e tyre për një herë.

Puna: Në punë do të shkëlqeni me iniciativë dhe shkathtësi dhe do të arrini rezultate të shkëlqyera.

Shigjetari

Dashuria: Zemra juaj është plot emocione dhe do të jetë e vështirë për ju të flisni. Mundohuni të hapeni në mënyrë që të mos e bëni partnerin të largohet nga ju. Heshtja e tepërt nuk është e mirë për ndjenjat. Beqarët do kërkojnë miq të rinj por do të jetë më mirë të shmangni ato jo të besueshme.

Puna: Një rezultat i rëndësishëm në punë do t’ju pëlqejë. Angazhimi dhe aftësia janë kartat tuaja fituese.

Bricjapi

Dashuria: Qetësia juaj është vetëm e dukshme dhe nën të fshihni një dëshirë të madhe për ta hequr atë në të gjithë botën. Partneri juaj nuk do ta vlerësojë gjendjen shpirtërore, kështu që bëni një lëvizje. Sot beqarët do jenë në gjendje të zgjidhin një çështje delikate dhe do të jenë në gjendje të përmirësojnë një miqësi të vjetër.

Puna: Në punë do të jeni të papërballueshëm, idetë dhe propozimet tuaja do të jenë në trazira.

Ujori

Dashuria: Ditë e zënë në frontin sentimental. Ju gjithashtu do të duhet të merreni me një çështje të vogël familjare, kështu që përdorni takt dhe mirëkuptim në mënyrë që të mos dëmtoni të tjerët. Nëse jeni beqarë mund të bëni miq të rinj, por kushtojini vëmendje riprodhimeve.

Puna: Nëse jeni i punësuar nga të tjerët, mund të ketë konflikte, por mos u tërhiqni fort dhe mos veproni me diplomaci.

Peshqit

Dashuria: Ndiqni instinktet tuaja dhe bëjeni historinë tuaj edhe më të bukur. Ju jeni intrigues dhe tërheqës, partneri nuk do t’ju rezistojë dhe do ju bjerë në këmbët tuaja. Beqarët sot do të kenë dëshirën për të komunikuar ndjenjat e tyre me një person dhe vështirë se do të rezistojnë!

Puna: Përqendrohuni në punë. Do të jeni të përpiktë dhe të rregullt për të shmangur rrezikun e shpërqendrimeve dhe gabimeve.

Etiketa: fat