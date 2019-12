Horoskopi i ditës/ Surprizat e yjeve për shenjën tuaj

Ju sugjerojme

Dashi

Kjo ditë do të jetë e mbushur me nervozizëm, por duhet të mundoheni që të ruani gjakftohtësinë, sidomos në sferën profesionale. Duhet t’iu përmbaheni angazhimeve dhe projekteve për të ardhmen. Mundohuni që të jeni të kujdesshëm në dashuri dhe ti jepni jetë një raporti që keni krijuar.









Demi

Dita do të jetë mjaft pozitive, ku yjet do të jenë në favorin tuaj dhe do ju mundësojnë zgjidhjen e disa çështjeve të mbetura pezull. Bëni mirë që të përfitoni për të folur dhe për të thënë hapur atë që mendoni, edhe në dashuri. Dhjetori do të jetë një muaj mjaft i ngarkuar ndaj duhet të bëni durim, pasi vetëm fillimi i vitit që vjen do ju dhurojë kënaqësi.

Binjakët

Ju pret një ditë pozitive, por mundohuni që të mos e çoni dëm, pasi në të kundërt mund të nervozoheni dhe të humbni durimin. Gjërat do të vijnë duke u përmirësuar gjatë vitit që vjen. Tashmë shqetësimet e shkaktuara nga ndikimi i planeteve, do të mbeten një kujtim i keq. Kjo e martë do të rikthejë dëshirën për të rikuperuar kohën e humbur.

Gaforrja

Dita do të jetë mjaft pozitive dhe më në fund do të dilni nga një fazë negative. Hëna do të ketë ndikim pozitiv kryesisht në dashuri dhe do të ndihet pak më shumë në fund të muajit. Ka ardhur momenti për ti dhënë më shumë hapësirë ndjenjave.

Luani

E marta do të jetë shumë e mirë sa i takon çështjeve profesionale dhe parave, pasi mund të ketë kontakte dhe projekte që do të marrin jetë. Gjatë kësaj dite situata nuk do të jetë shumë e mirë edhe sa i takon ndjenjave, pasi ndoshta duke u marrë me punën, dashurinë mund ta lini në plan të dytë.



Virgjëresha

Dita do të jetë shumë pozitive në sajë të ndikimit të Hënës në shenjën tuaj. Ndikimi i Hënës do të sjellë ndryshime të ndjeshme, duke shtuar shpenzimet dhe blerjet. Megjithatë do të arrini që të rigjeni qetësinë.

Peshorja

Kjo ditë do të jetë e mbushur me nervozizëm, për shkak të raporteve me të tjerët. Po bëheni më selektivë dhe preferoni që të largoheni nga gjithë ata që ju bëjnë që të humbni kohë. Kjo vlen edhe në dashuri. Megjithatë mundohuni që të hapeni pak më shumë, sidomos nëse jeni vetëm, pasi mundësitë nuk do të mungojnë.

Akrepi

E marta do jetë mjaft pozitive në sajë të ndikimit të Hënës. Bëni mirë që të jeni më të kujdesshëm në dashuri. Mundësi të mira do të shfaqen para jush në sferën profesionale. Ata që janë vetëm do të kenë mundësi të shumta për të bërë takimin e duhur.

Shigjetari

Dita do të jetë e mbushur me nervozizëm dhe gjatë saj do të ketë shumë inat dhe tension. Duhet të mundoheni që ti mbani emocionet negative nën kontroll dhe të shmangni debatet, pasi mund të ketë pasoja negative për ju. Prisni të paktën drei të enjten, para se të përballeni me debate në dashuri.

Bricjapi

Kjo ditë do të jetë shumë pozitive dhe gjatë saj mund të ketë një sërë mundësisëh lidhur me sferën profesionale. Yjet favorizojnë dashurinë, megjithatë bëni mirë që të ndaloni dhënien e përgjigjeve të menjëhershme.

Ujori

Dita do të jetë mjaft e mirë për dashurinë. Venusi do të ndikojë në shenjën tuaj dhe do të favorizojë ndjenjat, përfshi edhe historitë e reja, shkruan noa.al. Do të jeni mjaft tërheqës dhe pasionant. Bëni kujdes veçse me shenzimet, pasi së fundit keni pasur shumë.



Peshqit

E marta do të jetë mjaft e ngarkuar për shkak të ndikimit të kundërt të Hënës, e cila do të komplikojë raportet ndërpersonale dhe mund të shkaktojë debate dhe tensione. Mundohuni që të jeni më të kujdesshëm. Situata do të jetë më e mirë në sferën profesionale, ku do të merrni kënaqësi të shumta.

