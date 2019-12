Horoskopi i të enjtes, 19 dhjetor

Ju sugjerojme

Horoskopi i të enjtes

Dashi-Yjet do iu sigurojnë një dite te mrekullueshme ju qe jeni ne çift. Ata do iu nxitin te tregoheni me te dashur dhe me shprehës. Nuk do mungojnë as dhuratat simbolike për njeri-tjetrin. Beqaret me shume gjase do realizojnë disa takime me një te ardhme te ndritur. Ne planin financiar Marsi do iu ndihmoje te zgjidhni te gjitha problemet qe keni pasur.









Demi-Me ndikimin tejet te madh te Venusit mund te themi se jeta ne çift do jete e shkëlqyer. Do respektoni mendimet e njeri-tjetrit dhe do pranoni te bashkëpunoni për gjithçka. Beqaret do jene te paqëndrueshëm dhe mund te kërkojnë veçse aventura kalimtare. Dëshirat do iu plotësohen. Me te ardhurat tregohuni te kujdesshëm sepse situata nuk është aspak ne gjendjen qe pritej.

Binjaket-Për ata qe janë ne një lidhje duhet thënë se gjerat nuk do shkojnë ne perfeksion, ka pasur edhe kohe me te bukura. Gjithsesi nëse nuk tregoheni histerike dhe reflektoni do e kaloni ditën pa probleme serioze. Beqaret duhet te tregohen realiste dhe te mos rendin pas ëndrrave. Me financat nuk do i keni punët aspak mire. Priten goxha vështirësi.

Gaforrja-Tensioni ne çift nuk do shteroje as gjate kësaj dite. Sot do futeni ne te tjera detaje te cilat mund ta përkeqësojnë edhe me tepër situatën. Beqaret do jene shume indiferente ndaj ftesave qe do iu bëhen pa e kuptuar se ndonjëri prej personave mund te jete ai qe kane ëndërruar. Financat do jene te mira po i menaxhuat si duhet. Do e keni vete ne dore.

Luani-Do kuptoheni me mire se kurdoherë me partnerin tuaj sot dhe marrëdhënia mes jush do ece si duhet. Do neglizhoni çdo ndërhyrje te jashtme dhe do u besoni vetëm vetes dhe atij qe keni ne krah. Beqaret do kenë një dite rutine dhe pa asnjë te veçante. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj. Do arrini me ne fund jo vetëm ta stabilizoni situatën, por edhe te keni përmirësime.

Virgjeresha-Sot do merren vendime te rëndësishme ne jetën tuaj ne çift, qofshin këto për mire ose për keq. Nëse keni pasur debate te forta do mendoni një ndarje, ndërsa nëse lidhja juaj ka qene e forte do mendoni për diçka me serioze. Beqareve do iu rrahe zemra fort pasi te takojnë disa persona. Njihini sa me mire ata. Me financat nuk do bëni aspak kujdes dhe mund te keni probleme serioze.

Peshorja-Shfrytëzojeni sa te mundni sot kohen kur te jeni pranë atij qe dashuroni. Shprehjani ndjenjat dhe mendoni edhe për ndonjë surprize. Beqaret duhet te tregohen me te hapur nëse duan te gjejnë personin ideal. Po u mbyllet ne vetvete do mbeteni ashtu si jeni. Shpenzimet do i ulni sot dhe gjendja e te ardhurave do vije drejt stabilizimit. Me ne fund do jeni me te qete.

Akrepi-Dite e mbushur me turbullira kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do keni mosmarrëveshje me partnerin për gjera elementare. Beqaret do jene te qarte pe rate qe duan dhe nuk do ndalen derisa ta bëjnë për vete dike. Planetët do i kenë pranë. Ekuilibri financiar do filloje te stabilizohet pas një periudhe te gjate me vështirësi.

Shigjetari-Nëse i shtoni dozat e fantazisë ne çift dhe përgatisni surpriza për partnerin, do mund ta kaloni fazën e vështirë ne te cilën ndodheni. Beqaret me mire te qëndrojnë edhe sot vetëm sesa te fillojnë një lidhje nga e cila shume shpejt do zhgënjehen. Ne planin financiar nuk duhen ndërmarrë vendime te nxituara te cilat mund t’iu kushtojnë shtrenjte.

Bricjapi-Do jeni me te predispozuar gjate kësaj dite për te bere sakrifica e për te ruajtur te ndezur zjarrin e pasionit ne çift. Çdo gjë do shkoje si e kishit menduar. Për beqaret nuk priten te reja. Edhe për disa ka rrezik qe ata te mbeten me te njëjtin status. Ne planin financiar duhen marre masa strikte ne mënyrë qe te mos keni asnjë vështirësi.

Ujori-Te dashuruarit do kenë një dite shume normale dhe te qete. Merrini gjerat si t’iu vijnë dhe bëni atë qe ndjeni. Do jeni sharmante dhe te parrezistueshem gjate kësaj dite ju beqaret. Ne këtë mënyrë do merrni ftesa pa fund dhe do mund ta ndryshoni jetën. Ne planin financiar tregohuni te kujdesshëm. Po kryet shpenzime te pakontrolluara do keni edhe probleme.

Peshqit-Nuk do jeni me aq kritike ndaj partnerit tuaj sot dhe do i kuptoni edhe disa gabime qe keni bere ndaj tij. Marrëdhënia mes jush do ketë përmirësime. Beqaret do kenë veçse flirte, asgjë me shume sesa aq. Gjithsesi miqtë nuk do i lënë te mërziten. Financat do jene goxha te qëndrueshme. Te shumte do jene planetët qe do iu qartësojnë mendimet dhe do iu bëjnë me te kujdeseni për shpenzimet.