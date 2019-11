Horoskopi javor, 25 nëntor deri 1 dhjetor 2019

Ju sugjerojme

Dashi

Dashuria: Vëmendja e atyre që kanë lindur në shenjën e Dashit, këtë javë mund të transferohet në familje, ku do të kërkohet mbështetja e tyre. Gjithashtu partneri do të ketë nevojë për dashuri dhe do të duhet të bëni gjithçka për të kënaqur kërkesat. Duke pasur parasysh disonancat astrale do të jetë mirë të mos konfliktoheni. Takime të shkëlqyera për beqarët.









Puna: Në këtë javë do të keni shumë të bëni me kaq shumë angazhime që rrjedhin nga sfera profesionale. Do të keni gjithashtu disa probleme burokratike për të zgjidhur, kështu që përpiquni të mbani nervin tuaj. Duhet të insistoni sepse rezultatet do të vijnë së shpejti.

Demi

Dashuria: Gjatë gjysmës së parë të javës do të ketë disa divergjenca brenda çifteve, por do të jeni po aq të dashur. Falë ardhjes së Venusit nga e enjtja e tutje klima do të përmirësohet me vendosmëri, në kënaqësinë e madhe të partnerit. Edhe për zemrat e vetmuara, java do të vijojë me surpriza të reja për miqësitë.

Puna: Keqkuptime të vogla me kolegët mund të nxjerrin në pah pasiguritë që keni pasur më parë, por nuk do të dorëzoheni në impulse dhe do të vazhdoni të keni marrëdhënie normale me ata rreth jush. Fundjava mund t’ju japë bashkëpunime fituese që sigurisht do të sjellin të ardhura të reja në xhep.

Binjakët

Dashuria: Gjatë kësaj jave do të duhet të përballeni me stresin që do të ulin pashmangshëm marrëveshjen në çift. Ngjarjet e paparashikuara dhe lajmet e papritura do të sjellin humor të keq dhe keqkuptime, do të duhet të bëni thirrje për forcat tona për të mbajtur qetësinë tonë! Fundjava do të jetë e dobishme për të gjetur një qetësim dhe madje edhe beqarët do kenë paksa lehtësim.

Puna: Këtë javë mund të ketë disa probleme të pakëndshme në vendin e punës, të cilat do të duhet të trajtohen para fundjavës. Do të ketë financa për tu shqyrtuar dhe monitoruar në mënyrë që të mos rrezikoni. Do të jeni më të qetë kur të keni zgjidhur problemet tuaja dhe të rikuperoni menaxhimin e punës.

Gaforrja

Dashuria: Zhgënjimet këtë javë nuk do të mungojnë dhe dikush që është veçanërisht afër zemrës suaj mund të kthejë shpinën tek ju dhe të mendojë vetëm për interesat e tyre. Kjo do t’ju dekurajojë, por partneri do të dijë se si t’ju ngushëllojë. Beqarët do kuptojnë që diçka nuk është në rregull në rrethin e miqve dhe do të kërkojnë sqarime por ato nuk do të arrijnë.

Puna: Java e punës do të jetë aq e mbushur me angazhime sa do të jetë mirë që ju të shpërqendroheni nga problemet personale. Zhyt veten në çështjet që ju interesojnë më shumë për të gjetur energjinë e shëndetshme dhe dëshirën për të pranuar me dëshirë situata të caktuara që do të zhvillohen madje edhe kundër pritjeve tuaja.

Luani

Dashuria: Javë e shkëlqyeshme për të organizuar një surprizë për partnerin. Nëse jeni duke kërkuar diçka origjinale, zgjidhni një udhëtim, qoftë edhe një të shkurtër, dhe bëni të dashurin tuaj të lumtur. Beqarët do shijojnë një kohë të shkëlqyeshme, si në dashuri ashtu edhe në financa, dhe ata po kërkojnë ide të reja për t’u argëtuar dhe për të patur përvoja të reja.

Puna: Këtë javë do të fitoni pasuri në fitime, fat që do të stimulojë shumë aftësitë tuaja krijuese. Financat janë në krye falë angazhimit të bërë në punë në periudhën që sapo përfundoi. Tani ju doni të ngadalësoni, por nuk do të humbni vëmendjen e kontrollit për çështje të rëndësishme të punës.

Virgjëresha

Dashuria: Një javë e mirë për sferën sentimentale. Idetë dhe synimet e atyre që kanë lindur nga shenja do të heqin mirëkuptimin në çift dhe do të jeni më tërheqës dhe sensualë se kurrë. Partneri do të përgjigjet me të njëjtin intensitet! Beqarët do të deklarojnë pëlqimin tek një person që do të donin ta kishin përkrah.

Puna: gjallëria dhe depërtimi juaj këtë javë do t’ju sjellin sukses në frontin e punës. Do të ketë momente kreativiteti që do të shfrytëzoni në çdo fushë dhe që do t’ju bëjë të vlerësoheni edhe më shumë nga kolegët dhe eprorët. Të pashmangshme do të jenë pikat e zilisë nga ana e atyre që dëshirojnë të qëndrojnë në vendin tuaj.

Peshorja

Dashuria: Yjet njoftojnë një javë të ngjarjeve të papritura që do t’ju çojnë në pushime të detyruara. Përfitoni nga ajo për t’iu përkushtuar dashurisë dhe relaksimit, do të jetë një mundësi e mirë për të rimbushur bateritë tuaja dhe të jeni më aktiv se kurrë. Do të jeni akoma shumë të kërkuar dhe qëndrimi juaj mund të shkaktojë ankesa edhe nga partneri. Fundjavë e shkëlqyer për beqarët, ata do bëjnë takime interesante.

Puna: Këtë javë do të filloni të vlerësoni projekte të reja për të vazhduar, edhe nëse do t’ju duhet të përballeni me një rënie të mprehtë të energjisë që do t’ju bëjë të merrni pushime. Për fat të mirë, ju do ta merrni me lehtësi këtë periudhë “të keqe” dhe do të prisni me durim që ajo të kalojë së shpejti.

Akrepi

Dashuria: Këtë javë njerëzit e lindur nga shenja do ta kenë Venusin në pamje të mirë dhe gjërat do të shkojnë mirë si për çiftet ashtu edhe për beqarët. Çiftet që kanë qenë së bashku për një kohë të gjatë, jetojnë një periudhë sensualiteti dhe bashkëpunimi të madh. Edhe për beqarët në kërkim të dashurisë, janë disa ditë shumë interesante përpara. Por ki kujdes që të mos jesh tepër i nxituar ndaj të tjerëve, sepse mund të idealizosh një person që sapo je takuar.

Puna: Në punë do të parashikoheni të realizoni projektet tuaja dhe do të jeni më aktiv se kurrë. Marsi do të rrisë energjinë tuaj dhe shpirtin tuaj luftarak. Java do të jetë e dobishme për të ndërmarrë projekte që në periudhën e fundit ju i kishit lënë mënjanë.

Shigjetari

Dashuria: Në këtë javë Shigjetari mund të kishte më të qartë se kush e meriton miqësinë e tyre dhe kush më pak. Edhe në fushën sentimentale, disa mund të vendosin të mbyllin disa raporte të lodhura. Venusi në gjendje të mirë do të jetë në gjendje të nxisë njohje të reja. Horoskopi është me fat për beqarët, veçanërisht për ata që duan të jetojnë një histori të re.

Puna: Këtë javë do të keni mundësi të bëni zgjedhje që do të përcaktojnë projektet tuaja të ardhshme në vendin e punës. Do të ndiheni disi të mërzitur për disa ndryshime, por do të jeni të fortë dhe do të tejkaloni pengesat me vendosmërinë tuaj të zakonshme. Do të jeni akoma duke kërkuar me kolegët dhe dikush mund të marrë një qëndrim armiqësor ndaj jush.

Bricjapi

Dashuria: Horoskopi i javës përfshin ditë shumë romantike për ata që lindin nga shenja, disa madje plot pasion intensiv. Nëse jeni në çift mund të ketë tundime, të cilat do të jenë të vështira për t’u rezistuar, të cilat beqarët do t’i kapin në fluturim në vend. Në fakt, do të ketë situata të dobishme për ata që duan të përfshihen dhe duan të krijojnë marrëdhënie të reja dashurie.

Puna: Shumë nga sukseset që do të arrini këtë javë do të diktohen si nga fati ashtu edhe nga aftësitë tuaja. Energjitë do të jenë në ballë të disa marrëveshjeve veçanërisht të favorshme, dhe konfirmime të mëtejshme mund të bëhen gjatë fundjavës për të rritur pozicionin tuaj. Dëshira juaj për të bërë do të japë një nxitje të konsiderueshme në atë që yjet kanë përgatitur.

Ujori

Dashuria: Gjendja astrologjike këtë javë do të jetë pozitive për jetën tuaj të dashurisë. Do të jeni plot vëmendje ndaj partnerit tuaj dhe do shpërndani dashuri edhe mes familjes dhe miqve. Sidoqoftë, edhe në mesin e atyre që kanë një lidhje mund të ketë dikush që ka një dëshirë të madhe për të shpëtuar. Disa beqarë madje mund të mendojnë për një dashuri të vjetër.

Puna: Sektori ekonomik këtë javë mund të njoftojë probleme për ata që kanë lindur nga shenja. Për më tepër, për të arritur qëllimet tuaja, do të tundoheni të bëni angazhime që nuk ju përshtaten. Mendoni me kujdes përpara se të pranoni, edhe nëse yjet do t’ju ndihmojnë, do t’ju duhet të bëni shumë përpjekje për të patur sukses.

Peshqit

Dashuria: Java do të jetë veçanërisht e dobishme për të përqendruar vëmendjen në disa dyshime në lidhje me dashurinë. Por përpiquni ta bëni atë pa shkaktuar argumente dhe keqkuptime me të dashurin tuaj. Venera me praninë e saj do ju bëjë shumë tërheqës, kështu që pushtimet do të lehtësohen. Beqarët do përfitojnë më shumë, ndërsa ata që janë të zënë do të gjejnë veten mes dy zjarreve.

Puna: Në punë, ata që duan të fillojnë biznesin e tyre do të favorizohen, por edhe ata që punojnë në varësi do të kenë shumë përparësi. Periudha është e favorshme për biznesin dhe projektet e reja, shumë do të joshen edhe nga investimet afatgjata. Këshillohet që gjithmonë të këshilloheni nga një ekspert.