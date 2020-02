Horoskopi javor 3-9 shkurt, yjet parashikojnë surpriza për këto shenja

Ju sugjerojme

Ky është parashikimi i shenjave të horoskopit për këtë javë 3 shkurt deri 9 shkurt 2020. Ai evidenton se këto janë disa nga gjërat kryesore që pritet t’i ndodhin çdo shenje.

Dashi

Dashuria: Do të kaloni shumë kohë këtë javë duke reflektuar në situatën tuaj të dashurisë. Nuk do të ketë mosmarrëveshje me partnerin tuaj, veçanërisht nëse keni qenë në çift për një kohë të gjatë. Edhe nëse është e vështirë për ju, gjetja e një kompromisi nuk do të ishte aspak një ide e keqe. Sa për beqarët ata do të duhet të kenë kujdes që të mos e teprojnë, ata duhet të presin për momentin e duhur për të vepruar.









Puna: Gjërat po shkojnë pa probleme në punë, edhe nëse uljet dhe ngritjet do të jenë të pashmangshme për ata që kanë biznesin e tyre. Java është ende mjaft me fat dhe ju mund të shfrytëzoni mundësi të shkëlqyera për të fituar më shumë.

Demi

Dashuria: Këtë javë dashuria është në plan të parë, nuk ka ndodhur për një kohë të gjatë për të qenë kaq romantike, kështu që merrni momentin e duhur për t’i treguar ndjenjat tuaja partnerit tuaj. Nëse ka mosmarrëveshje, ndërmjetësimi do të jetë arma juaj fituese. Beqarët do jenë shumë simpatikë dhe do numërojnë shumë arritje.

Puna: Do të duhet të veproni me kujdes në projekte dhe investime të reja, për momentin fati nuk është në të mirë. Yjet këshillojnë të mos përfitoni shumë nga ndikimi i tyre i mirë dhe të mos mendoni për zgjedhjet. Sidoqoftë, do të jeni shumë të përqendruar dhe do të keni mundësi të përfundoni një projekt që ishte afër zemrës suaj.

Binjakët

Dashuria: Java e tanishme do të jetë vendimtare për jetën tuaj të dashurisë. Edhe nëse jeni zhgënjyer për shumë kohë sepse keni bërë takime të gabuara, mos e mbyllni veten ose mund të humbisni mundësi të shkëlqyera për të qenë të lumtur. Beqarët do kenë një takim interesant, por do të duhet të kenë kujdes që të mos ndërmarrin ndonjë hap të gabuar.

Puna: Gjatë javës do të ketë një lajm të madh. Do të jeni në gjendje t’i përballoni ato në mënyrën e duhur, pasi aftësia juaj për t’u përshtatur në situata të ndryshme është vërtet e pabesueshme. Nëse e dini se si ta organizoni veten më mirë, do të vijnë fitime të mëdha që do t’ju paguajnë prapa për përpjekjet tuaja.

Gaforrja

Dashuria: Në dashuri këtë javë gjithçka do të shkojë mirë dhe pa probleme. Ju po jetoni një histori shumë të bukur përplot ambiente joshëse, megjithatë përpiquni të mos jeni shumë të kërkuar dhe gjithashtu mësoni të jepni, si dhe të kërkoni. Edhe për beqarët, nervozizmi mund të jetë një këshilltar i keq. Për fat të mirë, ju mund të pushoni në fundjavë.

Puna: Horoskopi i kësaj jave ju sheh mjaft nervoz dhe jotolerant në punë. Mos prisni shumë nga kolegët ose do rrezikoni të zhgënjeheni. Ndoshta do të mendonit më mirë të pastroni mendjen tuaj përpara se të bëni kërkesa absurde.

Luani

Dashuria: Ditët e para të javës do të fillojnë me një hënë në kundërshtim për ata që kanë lindur nga shenja. Negativiteti do të ndikojë në disponimin tuaj, i cili do të përmirësohet duke filluar nga e enjtja. Sa i përket dashurisë, pasioni për çiftet që kanë qenë së bashku disa kohë është në rritje, ndërsa beqarët do kenë takime interesante.

Puna: Këtë javë yjet nuk janë shumë pajtues në punë, veçanërisht në ditët e para. Humori i tyre nuk do të jetë më i miri dhe shumëkush mund të ketë edhe përplasje me kolegët. Horoskopi rekomandon shmangien e diskutimeve dhe përqëndrimin në angazhime.

Virgjëresha

Dashuria: Këtë javë ju shihni gjithçka të zezë dhe mendoni se problemet aktuale janë të pakapërcyeshme, megjithatë është vetëm përshtypja juaj. Në fakt, ju keni qenë djegur vetëm nga shumë ngjarje të së kaluarës që kanë kontribuar për t’ju bërë të humbni besimin për të ardhmen. Do të rimerrni buzëqeshjen falë një partneri të veçantë, ndërsa beqarët mund të mbështeten në miqësi të vërteta.

Puna: Gjatë kësaj jave do të keni mundësi të shijoni ndikime të dobishme në vendin e punës, edhe nëse fillimisht diçka mund të sugjerojë ndryshe. Shmangni ankthin edhe nëse do të ketë keqkuptime me kolegët.

Peshorja

Dashuria: Gjatë javës do të keni pak humor të munduar, për shkak të disa sigurive sentimentale që fatkeqësisht do të shemben. Nervozizmi mund t’ju ​​marrë pjesën më të madhe të javës, por fatmirësisht puna do ju shpërqendrojë. Beqarët do duhet të jenë të kujdesshëm për të mos u hedhur në marrëdhënie që mund të dëshmojnë se janë të gabuara.

Puna: Në punë këtë javë do të merrni një ofertë vërtet interesante. Ju keni investuar shumë në kohët e fundit, tani është koha për të marrë frytet e angazhimit tuaj. Kjo vlen si për ata që punojnë, ashtu edhe për ata që studiojnë, por edhe për ata që tashmë kanë një profesion dhe duan të përmirësohen.

Akrepi

Dashuria: Në këtë javë do t’ju duhen sqarime për një çështje që ka mbetur në pritje, por edhe për të qenë në gjendje të vlerësoni rëndësinë e një marrëdhënieje ose miqësie të rëndësishme. Pavarësisht nëse jeni mik, i afërm ose anëtar i familjes, jeni të vendosur për të përmirësuar gjendjen e tij. Beqarët do duhet të mendojnë më shumë për veten e tyre, fundjava do të jetë një mundësi për të mos u humbur për të çliruar mendjen tuaj nga mendimet negative.

Puna: Në punë sigurisht që do të ketë disa mundësi më shumë për të pushtuar qëllime të reja. Do të ndjeheni energjikë për të përballuar një javë pune të vështirë, pa u stresuar shumë. Përfitoni nga fundjava për të planifikuar më mirë angazhimet tuaja të rradhës.

Shigjetari

Dashuria: Një javë e gjallë për ata që kanë lindur në shenjë, veçanërisht nëse jeni çift. Dashuria do të jetë mjeshtri dhe do jetoni momente shumë të ëmbla me partnerin tuaj. Edhe beqarët do jetojnë eksperienca të reja dhe plot emocione, shumë madje do ta humbin mendjen për një person të njohur rishtas.

Puna: Në punë një koleg është gati t’ju vendosë shkopinj nën rrota sepse ai ka zili për përparimin tuaj. Mos ndërmerr hapa të rremë dhe të veprosh dinakërisht. Mos harroni se për të luftuar armiqtë, së pari duhet t’i bëni miq. Një lajm i papritur i fundjavës në lidhje me një punë të re do t’ju bëjë me humor.

Bricjapi

Dashuria: Këtë javë familja më në fund do të marrë frymë lirisht. Edhe me partnerin tuaj kontrastet e vjetra do të jenë një kujtesë e largët, dhe do të ketë momente argëtuese, për të cilat nuk do i mbani mend aspak. Beqarët mund t’i përkushtohen pasioneve të tyre dhe gjithashtu të kultivojnë një miqësi interesante. Fundjavë e shkëlqyeshme për të gjithë, do të jetë plot relaksim dhe argëtim.

Puna: Parashikime të shkëlqyera të horoskopit për punë. Gjithçka do të shkojë pa probleme, madje edhe ato çështje apo ai projekt që dukej sikur nuk kalonte. Në çdo rast, kujdesuni për marrëdhëniet me kolegët në mënyrë që të mos krijoni çarmatime në vendin e punës për shkak të mendimeve të kundërta.

Ujori

Dashuria: Java do të jetë e plotë dhe intensive, dashuria është në krye dhe ju do të jetoni ditë të qeta. Në fundjavë mund ta lejoni veten të joshet nga disa aktivitete relaksimi siç janë pazar, ose mbase mund të vendosni të ndryshoni pamjen tuaj. Sidoqoftë, do të keni shumë kontroll mbi partnerin i cili do të vlerësojë zgjedhjet tuaja. Kohë e mirë për beqarët.

Puna: puna e mirë dhe studimet. Në veçanti, ata që duhet të bëjnë një provim të vështirë do të kenë kënaqësi të madhe. Thjesht duhet të keni besim tek vetja dhe mos e nënvlerësoni veten, gjë që kohët e fundit e keni bërë shumë shpesh. Sa për një investim, vlerësoni me kujdes çdo detaj së pari, dhe nëse ia vlen, hidhni veten.

Peshqit

Dashuria: Këtë javë pasioni do të rritet. Ditët më intensive do të jenë ato në fillim të javës, kur do keni momente të shkëlqyera me partnerin. Gjatë fundjavës, entuziazmi ka të ngjarë të bjerë, por nuk do të venitet plotësisht. Surprizat e bukura po vijnë edhe për zemrat e vetmuara, dashuria do ju dhurojë emocione të bukura!

Puna: Krijimtaria juaj do të jetë ngjitëse dhe të gjithë do të investoni. Java është një kohë e mirë për të filluar projekte të reja dhe për të kuptuar se cila është rrugëdalja nëse doni të përmirësoni situatën tuaj. Ata që janë në pritje të një promovimi do të kenë një përgjigje pozitive, edhe nëse nuk do të jetë më e mira.

