Horoskopi javor/ Njihuni me parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

Ky është parashikimi i shenjave të horoskopit për këtë javë 6 prill deri 12 prill 2020. Horoskopi javor evidenton se këto janë disa nga gjërat kryesore që pritet t’i ndodhin çdo shenje.





Dashi









Dashuria: Ditët e para të javës do të jenë mjaft të qeta falë pranisë së Diellit në shenjën tuaj. Në jetën sentimentale do të thithni një ajër relaksi dhe do të jeni shumë afër me të dashurit tuaj. Në gjysmën e dytë të javës, marrëdhëniet do të forcohen dhe beqarët do të jenë në gjendje të jetojnë përvoja interesante dhe intensive.

Puna: Në punë mund të ketë divergjenca që mund të rrezikojnë projektin tuaj ambicioz. Sidoqoftë, java mund të fillojë pa shumë pengesa dhe më pas, nga e enjtja, mund të bëheni më nervozë në mjedisin profesional. Shkaku do të japë kuadraturën e dyfishtë Jupiter-Pluton dhe do të ketë një kontrast me drejtuesit dhe kolegët.

Demi

Dashuria: Këtë javë do të ketë shumë mundësi të mira për të rivendosur një lidhje dhe për ta çuar atë më tej. Partneri do të jetë i lumtur t’ju tregojë ndjenjat e tij, por ju duhet të bëni të njëjtën gjë. Fundjavë e lumtur për zemrat e vetmuara, shumë takime që do të zhvillohen dhe shumë do të jenë intriguese.

Puna: Edhe nëse gjërat në punë mund të duket sikur shkojnë mirë si vaji, së shpejti do të zbuloni se pakujdesia ose zilia mund të komprometojnë ngjitjen tuaj drejt suksesit. Mundohuni ta mbani profilin e ulët duke shmangur edhe diskutimet me kolegët.

Binjakët

Dashuria: Kalimi i Venusit në shenjë do të sjellë revolucione të vërteta në jetën tuaj të dashurisë. Në këtë javë, ju do të kuptoni rëndësinë e një personi të veçantë që mund ta keni nënvlerësuar ose marrë si të mirëqenë. Në mes të javës, planeti Mërkur gjithashtu kthehet të buzëqeshë dhe beqarët gjithashtu do të jenë në gjendje t’i realizojnë ëndrrat e tyre.

Puna: Situata e punës është e pasigurt dhe do t’ju bëjë të zhvendosni vëmendjen tuaj drejt projekteve më pak ambicioze. Përfitoni nga mundësitë e paraqitura për ju dhe përpiquni të zbuloni se cilat mund t’ju sigurojnë më së miri. Periudha nuk është shumë emocionuese, por duhet të rezistosh, së shpejti shumë gjëra mund të ndryshojnë në favorin tënd.

Gaforrja

Dashuria: Këtë javë mund të mbështeteni te Mërkuri, i gatshëm për t’ju garantuar mbështetjen dhe miratimin e njerëzve përreth jush. Sidoqoftë, deri në fund të javës, do të jetë më e lehtë për disa mosmarrëveshje, madje edhe në familje, ose me partnerin tuaj. Beqarët do shijojnë ditët me fat të hënës, sidomos të enjten dhe të premten.

Puna: Fatkeqësisht, mjedisi i punës nuk do t’ju japë rezultatet që prisnit, por prapë mund të mbështeteni në gatishmërinë tuaj për të dalë. Megjithë pasojat jo aq të favorshme në gjendjen shpirtërore dhe energjitë tuaja, do të jeni në gjendje të vazhdoni me angazhimet. Disa shpërqendrime të vogla do t’ju ndihmojnë të kaloni këtë moment pasigurie.

Luani

Dashuria: Nuk është një kohë e lehtë për shenjën tuaj dhe me kundërshtimin e Marsit dhe Saturnit do të keni probleme si në personale ashtu edhe në punë. Shtrëngoni dhëmbët sepse gjërat do të përmirësohen para se të imagjinoni. Ndërkohë, do të duhet ta marresh me pak stres, por për fat Venusi do të kujdeset që të të japë një buzëqeshje duke vendosur një person të veçantë nga ana juaj.

Puna: Këtë javë do të duhet të përballeni me vështirësi shumë të mëdha në punë. Do të duhet të përpiqeni të korrigjoni dhe supozoni qëndrime të qeta dhe jo vetëm në punë. Jini më pak të mërzitur me të gjithë dhe demonstrojuni atyre që kanë menduar keq për ju se jeni duke fshehur një zemër të mirë brenda.

Virgjëresha

Dashuria: Këtë javë më në fund planeti Mërkur do të ndalojë së qeni në kundërshtim me shenjën tuaj dhe do të kthehet të buzëqeshë për ju. Deri atë ditë do të duhet të duroni pak më shumë tension, veçanërisht në marrëdhëniet tuaja me njerëzit. Disa diskutime më shumë mund të lindin me partnerin, shpesh për arsye të parëndësishme. Beqarët do duhet të përqendrojnë gjithçka në fundjavë, kur të bëjnë takime të shkëlqyera.

Puna: Do të keni shpërblime ekonomike pothuajse menjëherë pas mbylljes së punëve, gjë që do t’ju ndihmojë të përballeni me shpenzime shtesë.

Peshorja

Dashuria: Do të jeni shumë energjikë këtë javë dhe do keni shumë shanse për të forcuar marrëdhënien. Nëse doni të bëni plane për të ardhmen, duhet të tregoni se me të vërtetë kujdeseni. Beqarët do jenë të prirur të rikuperojnë çdo situatë në pritje. Për fat të mirë, yjet do të jenë në anën e tyre dhe nuk do të tremben nga ndonjë pengesë.

Puna: Duke filluar këtë javë me kundërshtimin e Mërkurit, mund të ketë ngadalësime dhe bllokime në vendin e punës ose probleme komunikimi me ata rreth jush. Përdorni ditët e së mërkurës dhe të enjten për të bërë propozime. Këto dy ditë do të jenë super me fat dhe me një hënë të bukur në shenjë.

Akrepi

Dashuria: Këtë javë do të keni një hënë të bukur që do të ndriçojë ditët tuaja, të gatshme për t’ju dhuruar emocione dhe shumë fat. E enjtja dhe e premtja, në veçanti, do të jenë dy ditë për t’u kujtuar, në të cilat dashuria do të jetë protagonistja e vërtetë. Beqarët, nga ana tjetër, do të ndjehen pak të lodhur, por për fat të mirë do të jetë dikush në gjendje t’i bëjë ata të harrojnë shqetësimet e tyre.

Puna: Në ditët qendrore të javës aktuale, Hëna do të sjellë shumë mundësi për të hapur bashkëpunime të reja që do t’ju bëjnë të arrini qëllime ambicioze. Shumë prej jush do të mbështeten në miqësi me ndikim për të pasur më shumë siguri, por ata që nuk i kanë ato do të duhet të mbështeten në forcën e tyre.

Shigjetari

Dashuria: Nuk është një periudhë e thjeshtë për shigjetarin nga pikëpamja e ndjenjave: Venera është në kundërshtim dhe do të mbetet atje për një kohë të gjatë. Kjo është një kohë e rëndësishme për t’u përqëndruar në marrëdhënien tuaj dhe për të kuptuar atë që dëshironi me të vërtetë. Kujdes nga tensionet në familje ditën e hënë, kur një hënë e pafavorshme do t’ju bëjë shumë nervoz. Fundjavë e mirë për beqarët.

Puna: Puna do të vazhdojë mirë, por mund të jetë e rëndësishme të pëqendroheni mbi ide ambicioze. Në mes të javës do të ketë kontakte të reja dhe mundësi investimi me të cilat mund të përballeni pa rrezik.

Bricjapi

Dashuria: Java jo shumë e mirë për dashurinë, nëse doni ta mbani çiftin të bashkuar së bashku do t’ju duhen sqarime dhe demonstrime të mëtejshme të dashurisë. Edhe midis çifteve të datuara mund të ketë diskutime dhe disa nuk do të jenë të zgjidhshme. Beqarët do të mund të mbështeten në takime të shkëlqyera, të cilat për shumë do të jenë fatale.

Punë: Përdorni sa më shumë këtë javë për të rregulluar planet tuaja dhe për të kërkuar një marrëveshje. Duke filluar nga fundjava Mërkuri nuk do të jetë më në favor të shenjës suaj dhe mund ta keni më të vështirë të pohoni veten. E enjtja dhe e premtja do të jenë dy ditë veçanërisht me fat për sferën profesionale.

Ujori

Dashuria: Në këtë javë Venusi do të sjellë një frymë me ajër të pastër në menunë tuaj. Planeti i favorshëm ju jep ditë plot dashuri dhe veçanërisht ato të shtunës dhe të dielës, të cilat do të jenë super romantike. Edhe beqarët do të jenë në gjendje të marrin me mend se cili është drejtimi i duhur për të marrë dhe më në fund ata do të bëjnë zgjedhjet e duhura.

Puna: Kjo do të jetë një javë me forcë të madhe për ju, ju keni në lidhje planetin Mars që do t’ju japë energjinë që ju nevojitet për të revolucionarizuar jetën tuaj. Dhe ndryshimet e mëdha do të vijnë përpara sesa ta imagjinoni, duhet ta besoni me të gjitha fuqitë tuaja.

Peshqit

Dashuria: Mungon mbështetja planetare këtë javë dhe Hëna në kundërshtim mund t’ju bëjë konfuz dhe të krijoj ankth. Kjo gjendje mund të zgjasë gjatë gjithë javës, por për fat të mirë në fundjavë do të keni mundësi të sqaroheni me partnerin tuaj dhe të bëni zgjedhjet tuaja me besim. Beqarët do kenë një takim që mund të ndryshojë jetën e tyre.

Puna: Mërkuri ju jep një pajisje shtesë në vendin e punës këtë javë. E premtja dhe e shtuna do të jenë dy ditë veçanërisht me fat nga ky këndvështrim, edhe nëse një tension i vogël mund t’ju shqetësojë. Përdorni diplomacinë për t’u lidhur me të gjithë njerëzit dhe për të shmangur keqkuptimet. Do të jetë e dobishme t’ju jap një imazh më të mirë dhe më të prirur për harmoninë.

Etiketa: fat