Horoskopi javor/ Njihuni me parashikimin e yjeve për shenjën tuaj

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Ky është parashikimi i shenjave të horoskopit për këtë javë 30 mars deri 5 prill 2020. Horoskopi javor evidenton se këto janë disa nga gjërat kryesore që pritet t’i ndodhin çdo shenje.





Dashi









Dashuria: Këtë javë do të jeni në humor për argëtim, do të jeni në qendër të vëmendjes dhe mund të bëni miq të rinj dhe zbulime të reja. Harmonia mbretëron suprem në marrëdhënien tuaj, dhe nëse e doni gjysmën tuaj tjetër nuk do hezitoni ta tregoni. Përveç kësaj, Marsi dhe Venusi janë në pozicion të mirë dhe do të inkurajojnë më tej marrëdhëniet në çift. Beqarët do kënaqen me emocione.

Puna: Puna gjithashtu do të bazohet në optimizëm dhe gëzim, aq sa të jeni në gjendje të arrini në punë pa lodhje. Marrëveshjet dhe studimet për të cilat po shkoni do të kenë një avantazh. Edhe nëse periudha premton të jetë sfiduese, nuk do të keni asnjë problem të vini deri te situata.

Demi

Dashuria: Ditët e para të javës do të jenë të rëndësishme për çiftet më të konsoliduara, të cilët mund të bëjnë plane për të ardhmen. Në fundjavë, megjithatë, do të përpiqeni të shpëtoni dhe të kërkoni argëtim. Beqarët do bëjnë gjithçka që mundin për të hyrë në mendimet e mira të një personi.

Puna: Për fat të keq nuk do të jetë një javë e mirë për punën, do të ketë shumë pengesa për të kapërcyer dhe jo gjithmonë do të jeni në gjendje ta bëni atë. Për më tepër, do të merreni me situata burokratike për të cilat nuk ishe përgatitur siç duhet. Humori do ju shoqërojë gjatë gjithë fundjavës, por yjet parashikojnë që pavarësisht gjithçkaje do të ketë disa lajme pozitive.

Binjakët

Dashuria: Në dashuri horoskopi ju fton të merrni në considerate hatërmbetjet. Në këtë javë Venusi ju bën të papërmbajtshëm dhe nëse jeni beqar nuk do hezitoni të gjeni një shpirt binjak. Nëse, nga ana tjetër, jeni çift, yjet këshillojnë të mos largoheni nga partneri juaj, por të hulumtoni arsyet e çdo tensioni. Vetëm në këtë mënyrë dialogu bëhet më i thellë dhe marrëdhëniet forcohen.

Puna: Ka shumë gjëra për të bërë këtë javë. Nëse keni projekte personale, është koha ideale për t’i azhurnuar ato dhe vendosur lëvizjet e nevojshme për t’i realizuar. Me Saturnin në gjendje të mirë mund të rrisni perspektivat tuaja profesionale dhe të ndërmerrni nisma të shkëlqyera.

Gaforrja

Dashuria: Java është e mirë për marrëdhëniet e konsoliduara. Për ata që janë në çift, asgjë nuk do ta shqetësojë jetën e përditshme. Priten disa re, për shkak të Marsit dhe Saturnit në aspekt të veçantë, por nëse po kuptoni, partneri juaj do ju ndihmojë. Shumë beqarë që kërkojnë do të duhet të bëjnë një hap prapa nëse mendojnë se i teprojnë pretendimet.

Puna: Në punë do të duhet të mbani në mend se shumë nga fitimet gjatë kësaj kohe do të varen vetëm nga vetja juaj. Nëse keni projekte të reja për të ndërmarrë, prandaj është në interesin tuaj të punoni shumë për t’i përparuar ato, dhe madje edhe nëse kërkon shumë energji, mos hezitoni të kënaqni pritjet tuaja profesionale.

Luani

Dashuria: Në dashuri, stabiliteti do të jetë shtylla kurrizore e marrëdhënies tuaj. Gjithçka do të kthehet në normale dhe nëse ka pasur tensione ato do të zhduken. Do të jetë një javë e ngjeshur, dhe kjo lë pak vend për jetën tuaj të dashurisë. Për ata që janë beqarë, në ditët e para të javës sfera sentimentale do t’ju shtyjë të shikoni përreth, por jo aq sa të dashuroheni.

Puna: Puna do të vazhdojë me shpejtësi të plotë, aq sa nuk do të ketë asgjë dhe askush që t’ju ndalojë. Do të keni mundësi të shmangni ato detaje të vogla që mund të kufizojnë karrierën tuaj profesionale. Ndryshimet do të jenë të pashmangshme dhe nuk do të keni mundësi t’i shpëtoni, por ato do të jenë të favorshme për rritje.

Virgjëresha

Dashuria: Horoskopi i kësaj jave është pozitiv për ndjenjat. Marrëdhënia është e shkëlqyeshme brenda çiftit dhe nuk mungojnë idetë për të ringjallur jetën e përditshme. Dalja nga rutina është më e lehtë sepse Marsi dhe Venusi sjellin një nxitje shtesë. Beqarët do njohin edhe njerëz me të cilët ia vlen të flasim.

Puna: Fatkeqësisht, gjurmët negative të biznesit do ta karakterizojnë këtë javë, duke ju bërë të bëni edhe disa sakrifica për hir të vetes dhe atyre përreth jush. Mundohuni të mprehni dhëmbët dhe të përballeni me ndonjë pengesë me kokën të mbajtur lart, pa u tundur. Bëni marrëveshje me njerëzit e duhur, bazuar në planet tuaja dhe ngadalë do të shkoni drejt një sigurie të re.

Peshorja

Dashuria: Në sferën sentimentale, java do të jetë mjaft pozitive dhe së bashku me partnerin tuaj mund të kapërceni edhe problemet e së kaluarës. Gjërat përmirësohen për çifte të forta që janë përballur me periudha të vështira dhe vijnë ndryshime të rëndësishme. Nëse jeni beqar do keni mundësi të bëni miq të rinj dhe të përpiqeni të argëtoheni me disa flirte.

Puna: Në vendin e punës, Marsi dhe Venusi ju ndihmojnë në këtë fazë duke ju dhënë mbështetjen e duhur për të reaguar. Një propozim i mirë mund të arrijë të enjten. Horoskopi thotë se kjo është koha për të pohuar veten dhe për të përfunduar me situata që nuk ju interesojnë më, kështu që ju mund të merrni një kënaqësi.

Akrepi

Dashuria: Këtë javë Venera nuk është më në kundërshtim në dashuri por gjërat nuk po shkojnë mirë. Në fakt, nuk ka mungesë tensionesh dhe probleme për çifte që do të pasqyrohen në marrëdhënie. Çiftet e vendosura për një kohë të gjatë, tashmë të konsoliduara do të kenë më pak probleme, ndërsa beqarët do ndihen poshtë, sepse ata kanë pak kohë për t’u përkushtuar njohjeve të reja.

Puna: Në vendin e punës mund të ndjeheni të pakënaqur dhe kjo mund të rrezikojë pozicionin tuaj ose në çdo rast një përparim të mundshëm në karrierë. Ka situata që kanë vazhduar për ca kohë dhe që nuk janë më të mira për ju, kështu që ju do të punoni pa shumë kënaqësi dhe me pak dëshirë.

Shigjetari

Dashuria: Ditët e para të javës do të jenë shumë monotone dhe pa stimuj, por prapëseprapë do të jeni të gatshëm të pushoni dhe të gjeni ekuilibrin e duhur, qoftë edhe nga pikëpamja sentimentale. Në gjysmën e dytë, megjithatë, do të jeni gati të provoni emocione të reja me personin pranë jush. Beqarët gjithashtu do argëtohen dhe do pushojnë.

Puna: Në këtë periudhë nuk ka mungesë kreativiteti dhe nëse kohët e fundit e keni hedhur veten në një projekt të ri do të keni një mundësi për të mos u humbur. Propozime dhe bashkëpunime të favorshme do të arrijnë deri në fund të javës, të cilat do t’ju japin shtytjen për të vazhduar me më shumë energji.

Bricjapi

Dashuria: Këtë javë nuk do të ketë asnjë lajm të rëndësishëm për dashurinë, por ju mund të bëni disa surpriza shumë të mirëpritura për partnerin. Ata që mbajnë këmbën në dy këpucë duhet të jenë të kujdesshëm sepse në këtë periudhë mund të zbulohen. Beqarët mund të tërhiqen nga një person i cili tashmë është i fejuar me dikë tjetër.

Puna: Do të ketë shumë pasiguri në lidhje me punën këtë javë, kështu që ju mund të vendosni të mos merrni vendime të rëndësishme dhe të jeni shumë më të kujdesshëm në lidhje me bashkëpunimet. Do të bëni një përzgjedhje brenda rrethit të kolegëve për t’u përqendruar në ato më të vlefshmet, megjithatë ju kufizoheni në detyrat tuaja normale.

Ujori

Dashuria: Java është e duhur për të marrë zgjedhje të rëndësishme sentimentale. Sidoqoftë, horoskopi rekomandon mbylljen e marrëdhënieve që nuk funksionojnë më ashtu siç duhet, kështu që ju do të bënit mirë të flisnit qartë. Përkundrazi, nëse besoni në një histori mund ta bëni zyrtare. Beqarët do jenë në gjendje të përqendrohen në të ardhmen.

Puna: Do të keni shumë energji pozitive, e cila do të ndihmojë shumë për ju që të shkëlqeni në vendin e punës. Shumë projekte me siguri do të jenë brenda mundësive tuaja dhe shumë prej jush do të jenë në gjendje të marrin një punë shumë shpejt. Për përfitimet, megjithatë, do të duhet të prisni më gjatë, mbase rezultatet e para do të shihen gjatë fundjavës.

Peshqit

Dashuria: Çiftet që kanë përjetuar një krizë për ca kohë këtë javë mund të sqarojnë dhe dialogojnë duke bërë një krahasim konstruktiv. Tensionet që do të ndodhin gjatë javës gjatë fundjavës do të zhduken për t’i dhënë vendin një qetësie të caktuar. Zemrat e vetmuara do të kenë disa pasiguri për një person.

Puna: Projektet që dalin në këtë periudhë janë sigurisht pozitive. Nëse dikush ka futur shkopinj në rrotat tuaja, ata nuk mund të bëjnë më asgjë. Tranziti i Mërkurit ju bën të fortë dhe të pamposhtur dhe do të keni shumë mundësi t’i shfrytëzoni për të triumfuar.

Etiketa: fat