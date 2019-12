Hudhra… dhe katër arsye të mira për të mos e hequr nga dieta

Ju sugjerojme

Hudhra, një eliksir i vërtetë për shëndetin e mirë të trupit tonë.

Antireumatike, na mbron nga ulcerat dhe arterioskleroza, ajo është një ndihmë e vlefshme në luftën kundër akumulimit të triglicerideve dhe largon lodhjen.









Më poshtë do t’ju rendisim 4 arsye të mira për të mos e eliminuar atë nga dieta jonë e përditshme dhe bëni durim, me një mente era e gojës do të largohet.

1- Është shumë e mirë: kush do ta mendonte së hudhra është në të vërtetë një ilaç i shkëlqyeshëm? Në fakt, në sajë të garlicinës, e cila ka fuqi antibiotike, allicin dhe vitamina A, B, C, hudhra aktivizon metabolizmin dhe mund të ndihmojnë në parandalimin e kancerit të shkaktuar nga nitrosamines, substancat e pranishme në florën e zorrëve. Kjo bimë aromatike, e cila lulëzon me një lule të bukur të bardhë ose vjollcë, ndihmon në detoksifikimin e trupit, duke pastruar traktin e tretjes dhe zorrën.

2 – Gjyshet e dinin këtë: vetitë terapeutike të hudhrës kanë qenë të njohur për mijëra vjet. Antropologët kanë zbuluar receta për përdorimin e saj që datojnë që në pllakat sumeriane, njerëzit e lashtë të Mesopotamisë. Në pjesë të ndryshme të botës hudhra ishte e njohur si një trajtim kundër infeksioneve dhe ftohjes.

3 – Pastruese e trupit: hudhra është një pastruese e vërtetë për trupin, sepse ajo ndihmon për të holluar gjakun dhe pastruar arteriet. Për më tepër, ajo është e aftë për të favorizuar dëbimin nga trupi ynë i metaleve të rënda, të tilla si merkuri dhe kadmium. Për më tepër, kjo bimë lufton mbajtjen e ujit duke përmirësuar funksionalitetin e veshkave.

4 – Eliksir i rinisë: hudhrat kanë një efekt anti-inflamator dhe gjithashtu kanë veti antispasmodic; ndalon procesin e plakjes së arterieve dhe qelizave të trurit, duke na mbajtur të rinj. Antiseptik dhe anti-reumatike, kështu ajo ndihmon për të reduktuar trigliceridet, rikthen tonin dhe vitalitet dhe normalizon rrahjet e zemrës.

