Humb 2 mln ndjekës brenda natës, ja gabimi i “pafalshëm” i blogerit

Blogeri i njohur James Charles ka humbur pothuajse 2 milion ndjekës brenda një nate në kanalin e tij në You Tube, pas grindjes që pati me make-up artisten dhe mentoren e tij Tati Westbrook. 19-vjeçari , i cili tashmë ka 14 milionë ndjekës, duket se do të humbasë akoma edhe më shumë.

Gjithçka nisi në muajin prill, kur Charles postoi një reklamë për vitaminat e flokëve “Sugar Bear” në Instagram. Por Westbrook vendosi të thyejë heshtjen e saj duke postuar një video 43 minutëshe ku shpjegon grindjen me të dhe vendimin e saj për të ndërprerë miqësinë e tyre.Me ç’u kuptua, “Sugar Bear” është një konkurrent i madh për markën e Westbrook “Halo Beauty”. Ajo akuzoi Charles për përhapjen e gënjeshtrave dhe promovimin e produkteve të dëmshme.

Kaq ka mjaftuar që blogeri të humbasë edhe një numër personash të njohur, përfshi këtu Kim Kardashian, Demi Lovato, Miley Cyrus, Katy Perry, etj. Ndonëse 19 vjeçari shprehu pendimin e tij dhe kërkoi falje, numri i ndjekëseve po tkurret radikalisht.

