Humb betejën me kancerin, legjenda e muzikës ndërron jetë 70 vjeç

Këngëtari i njohur amerikan Eddie Money është ndarë nga jeta në moshën 70-vjeçare, për shkak të sëmundjes së kancerit në ezofag. Në një video të publikuar muajin e kaluar, Money ndau me ndjekësit faktin se sëmundja i kishte kaluar në fazë të katërt.

“Është kaq e vështirë të imagjinojmë botën pa të. Megjithatë, ai do të jetojë gjithmonë përmes muzikës së tij”-u shpreh familja e këngëtarit në një deklaratë për mediat.

Përgjatë karrierës prej katër dekadash, Eddie Money nxori në treg 11 albume dhe shiti afro 30 milionë regjistrime. Albumi i tij i parë doli në treg në vitin 1977 dhe arriti të prekte majat me këngë si “Two Tickets to Paradise” dhe “Take me Home Tonight”.

Etiketa: Eddie Money