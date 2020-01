Humbi të dashurën nga tërmeti/ Greg Rama poston vargjet e Teodor Kekos dhe një foto kujtimesh

Ju sugjerojme

Greg Rama, djali i Kryeministrit Edi Rama, ka postuar në rrjetet sociale një foto që e shoqëron me vargje të poetit të ndjerë, Teodor Keko. “Ne rrinim të heshtur pranë detit, vështrimi mbi ty më mbeti. “Sa më do, e dashur?” Ti sytë hodhe nga deti…”, ka zgjedhur të postojë Gregu, ndërsa foto paraqet një det të qetë. Kujtojmë se në tërmetin e 26 nëntorit, Greg Rama, humbi të dashurën e tij, Kristi Reçin, studente e Mjekësisë, që gjeti vdekjen, bashkë me familjen nën rrënojat e pallatit që u shkatërrua në Thumanë. Mediat italiane kanë shkruajtur se studentja e mjekësisë dhe Gregu ishin bashkë prej dy vitesh.









Etiketa: Greg Rama