Humbja me Bylis, Trajneri Ardian Mema largohet nga Tirana

Ardian Mema nuk do të jetë më trajner i Tiranës. Pavarësisht kontratës që trajneri kishte me Tiranën, klubi nuk do të paguajë dëmshpërblim për këtë largim, pasi ndarja u arrit me konsensus.

Tani puna e parë e Refik Halilit është gjetja e trajnerit të ri për skuadrën e tij. Për momentin, në qarkullim ka disa opsione, si trajnerë shqiptarë dhe të huaj.



Çështja e stolit të Tiranës pritet të zgjidhet mes njërit prej dy ish-lojtarëve bardheblu tani trajnerë profesionistë, Bledar Devolli dhe Julian Ahmataj.











