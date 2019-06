Ju sugjerojme

Mbrëmjen e sotme futbollisti i njohur i kombëtares shqiptare, Elseid Hysaj është kthyer në vendlindjen e tij për të kurorëzuar me martesë dashurinë disavjeçare me Fiorenza Lekstakaj. E gjithë dasma është organizuar në kalanë e Rozafës në Shkodër me rreth 500 të ftuar. Mbrëmjen e sotme kalaja është transformuar e gjitha me drita të shumta dhe nga pamjet e publikuara nga miqtë e Elseidit i gjithë ambienti duket shumë i ngrohtë.

Etiketa: dasma