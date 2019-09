Hysaj kërcënon Liverpool: S’mund të vijnë në Napoli…

Ju sugjerojme

Liverpool nuk mund të “vijë në Napoli për të luajtur në heshtje!”. Ata “e dinë se do të hasin vështirësi!”. Eshtë ky mendimi i Elseid Hysajt, mbrojtësit të Napolit, por që nuk do të jetë në listën e lojtarëve të grumbulluar, shkak dëmtimi me Shqipërinë.

Kapiteni kuqezi, në një intervistë për AFP, u shpreh: “Mendoj se Napoli është si gjithë ekipet e mëdha dhe nuk ka asgjë më pak! Vjet mundëm kampionët e Europës, pra Liverpool, ndaj nuk janë më të mirë. Sigurisht, e merituan trofeun, por ne nuk kemi frikë. Duhet dhënë 100% dhe e dimë, por mund të konkurrojmë. Loja jonë është pozitive”.

“Nuk mund të vijnë në “San Paolo” dhe të luajnë në heshtje! Ata do të kenë vështirësi. Eshtë përgjegjësi e madhe të luash ndaj Salag, Firmino, Mane, Van Dijk…”.-u shpreh Hysaj.

Etiketa: Elseid Hysaj