I fiksuar pas motorëve, lushnjari humb jetën në aksident (Emri)

Ju sugjerojme

Mbrëmjen e djeshme, një i ri shqiptar ka humbur jetën në një aksident me motor në Itali. Fatmir Halili ishte me origjinë nga Lushnja dhe jetonte në Sciacca. Viktima, një i apasionuar pas motorave, po merrte pjesë në një takimet që ai përdorte për t’u bashkuar me miqve të tjerë me motorë. Nga përplasja ai mbeti i vdekur në vend, ndërsa ende po hetohen shkaqet e aksidentit. Ndërkohë, mesazhe të shumta ngushëllimi janë shkruar në rrjetet sociale nga miqtë dhe të afërmit e tij të cilët e kanë të pamundur ta besojnë humbjen e tij.

Etiketa: humb jetën