I bëri thirrje për takim Bashës, Rama fshin postimin në Twitter

Kryeministri Edi Rama ka fshirë postimin në Twitter vetëm një orë pasi i kishte bërë thirrje Lulzim Bashës të ulej në tryezën e bashkëpunimit. Madje Rama e gjykonte Bashën se po bënte një gabim të madh me refuzimin e tij.

një pjesë e sugjerimeve të publikuara lidhur me bizneset e dëmtuara në Durrës, përkojnë me propozimet e hartuara nga kryetari i Komitetit Kombëtar të Rindërtimit & Ministrja e Financave. Por vazhdoj të them se refuzimi i tryezës së përbashkët është gabim i madh.

Ku mesazh u postua në orën 16:05 por siç shihet tashmë është fshirë nga llogaria e Kryeministrit në Twitter.

