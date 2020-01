“I burgosur se jam nga Tropoja. Unë s’do ta bëja këtë”/ Prokurori i përgjigjet Çekajt: S’më tremb

Ju sugjerojme

Arbër Çekaj, i cili është akuzuar për trafikimin e 613 kg kokaine kolumbiane në Shqipëri, kërkon nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë përjashtimin e prokurorit të çështjes, Edvin Kondili. Ai pretendon se po mbahet në burg vetëm për shkak se është nga Tropoja, si dhe mbiemrit Kuliçaj.

“Unë jam në burg se jam nga Tropoja, se kam një mbiemër që nuk i pëlqen prokurorit. Kondilli e ka personale me familjen time, ai më poshtëroi babain duke hapur me dhunë kontenierin në magazinë”– tha Çekaj.









Më tej, i akuzuari u shpreh se prokurori Edvin Kondili ka manipuluar provat dhe ka përhapur lajme të rreme, se ka nxjerrë emra bashkëpunëtorësh. “Unë nuk do ta bëja këtë për familjen e prokurorit, pasi nuk dëshiroj cenimin e tij apo të familjarëve të tij”– tha Çekaj, duke mos kursyer ironinë.

“Ky prokuror kaloi vetting-un në kurrizin tim dhe u bë pjesë e SPAK. E ka personale me mua dhe familjen time. Unë nuk mund të vazhdoj me të. Nëse SPAK nuk ka një prokuror në këtë vend, të bëhet si Champions League, të merret nga Serbia, meqë tani kemi marrëdhënie të mira. Nuk e di çfarë keni me familjen Kuliçaj. Do vijë dhe e drejta ime, në rrugë ligjore, normalisht”-shtoi Çekaj.

Reagim të menjëhershëm pati edhe nga prokurori Kondili. Ai tha se kërkesa është e padrejtë. “Nuk njoh asnjë mbiemër dhe nuk kam asgjë personale. Sa për kërcënimet, nuk më frikësojnë dhe as nuk ia këshilloj të pandehurit”– u shpreh Kondili.

Gjykata vendosi për vazhdim procesi, deri sa te shprehet Këshilli i Lartë i Prokurorisë për kërkesën e Çekajt. Më herët, Çekaj e ka kallëzuar penalisht në SPAK prokurorin Kondili për manipulim provash.

Arbër Çekaj u arrestua në maj të 2018-tës në Gjermani. Pronari i kompanisë së bananeve “Arbri Garden” u vendos në pranga pasi në shkurt të po të njëjtit vit u kapën në kontenierët e tij 613 kg kokainë që vinin nga Kolumbia.

Prokuroria kërkon për të 21 vite burg, ndërsa vetë ai, në një reagim publik të shpërndarë nga avokati personal, shprehet se nuk ka lidhje me drogën.

